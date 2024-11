FC Barcelona odpuściła gwiazdę Premier League. Znany powód

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Mohamed Salah nie dla FC Barcelony

Mohamed Salaha to bez wątpienia jedna z najważniejszych na dzisiaj postaci w Liverpoolu. Zawodnik ma jednak kontrakt ważny z klubem z Anfield Road tylko do końca czerwca 2025 roku, więc nie brakuje spekulacji dotyczących przyszłości piłkarza. Swego czasu FC Barcelona była zainteresowana pozyskaniem reprezentanta Egiptu. Fichajes.net wyjaśnił natomiast, dlaczego Katalończycy zrezygnowali z planu pozyskania 32-latka.

Źródło twierdzi, że wpływ na taki obrót wydarzeń ma rozkwit talenty Lamine Yamala oraz poprawa skuteczności u Raphinhi. Taki obrót wydarzeń skłonił władze Blaugrany do przemyślenia jeszcze raz sprawy pozyskania Salaha i dojścia do wniosku, że zawodnik mógłby nie pasować do sportowego projektu, którym dzisiaj zarządza trener Hansi Flick.

Barca jednocześnie dlatego miała zrezygnować z planu pozyskania Egipcjanina, chcąc bardziej postawić na rozwój swojej drużyny młodzieżowej. Katalończycy liczą jednocześnie, że z upływem czasu będą mogli na szerokie wody wypuścić więcej talentów takich jak Lamine Yamal.

Tymczasem dla Salaha najbliższe miesiące wydają się kluczowe. Na dzisiaj nic nie wskazuje na to, aby piłkarz kontynuował po sezonie karierę w Liverpoolu. W kontekście przyszłości piłkarza w mediach niejednokrotnie przewijał się temat transferu gracza do jednej z ekip z Arabii Saudyjskiej. Taki ruch mógłby zapewnić zawodnikowi ogromne zyski finansowe.

Salah w tej kampanii wystąpił jak na razie w 17 meczach. Strzelił w nich 10 goli i zaliczył tyle samo asyst.

