Liverpool złoży ofertę za pomocnika. W grze nawet 70 mln euro

Eberechi Eze na celowniku Liverpoolu

Liverpool FC sięgnął po mistrzostwo Anglii w sezonie 2024/25 i przygotowuje się już do letniego okienka transferowego. Jak ustalił serwis „CaughtOffside”, na radarze The Reds znalazł się Eberechi Eze, który poprowadził Crystal Palace do zwycięstwa nad Manchesterem City (1:0)) w finale Pucharu Anglii. Dla Orłów było to pierwsze trofeum w historii.

Kluczowym czynnikiem w sadze transferowego angielskiego pomocnika będzie klauzula odstępnego, która wynosi 68 mln euro. Liverpool uważnie monitoruje sytuację zawodnika, jednak musi liczyć się z konkurencją. Do walki o Eze przystąpili również Arsenal, Chelsea oraz Manchester City.

Mistrzowie Anglii planują złożyć ofertę, kusząc Eze możliwością występów w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie. Propozycja mogłaby okazać się niezwykle atrakcyjna dla ofensywnego pomocnika, który właśnie przeżywa najlepszy okres swojej kariery. W kończącym się sezonie wychowanek Kanonierów zdobył 13 bramek i zanotował 11 asyst w 41 meczach.

Warto podkreślić, że zatrzymanie Eze wydaje się coraz mniej realne, ale nie tylko on może opuścić Selhurst Park. Na radarze wielkich klubów znalazł się również Adam Wharton, którym interesują się Liverpool oraz Manchester City. Młody pomocnik zachwycał formą przez cały sezon.