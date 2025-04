Liverpool wygrał mistrzostwo i dopina transfer za 175 milionów

Liverpool jest blisko zakontraktowania Alexandra Isaka. Sam napastnik miał już wyrazić zgodę na transfer, o czym poinformował Richard Keys z "beIN SPORTS". Szwed ma kosztować The Reds aż 175 milionów euro.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Liverpool blisko transferu Alexandra Isaka

Liverpool w niedzielny wieczór zagwarantował sobie mistrzostwo Anglii w sezonie 2024/25. Piłkarze Arne Slota wysoko pokonali Tottenham przed własną publicznością i na kilka kolejek przed końcem obecnej kampanii mogą świętować sukces w Premier League. Jednocześnie rozpoczynają się jednak zaawansowane rozmowy ws. transferów w letnim okienku transferowym, aby nie tylko obronić tytuł, ale i powalczyć o sukces w Lidze Mistrzów.

Z tego też powodu Arne Slot chce pozyskać nowego napastnika. Według informacji przekazanych przez Richarda Keysa z „beIN SPORTS”, Liverpool jest bliski transferu Alexandra Isaka z Newcastle United. Szwedzki napastnik miał już się nawet zgodzić na dołączenie do The Reds. Koszt transakcji ma wynieść 175 milionów euro. Byłby to największy transfer w historii zespołu z Anfield Road, ale z pewnością środki się znajdą, bowiem z klubu odejść ma m.in. Darwin Nunez.

Alexander Isak w tym sezonie rozegrał w sumie 39 spotkań, w których zdobył w sumie 26 goli oraz zanotował sześć asyst. W obecnym sezonie Premier League 25-latek jest jednym z najlepszych strzelców w lidze. W sumie na koncie ma 53 trafienia w 83 występach. Serwis „Transfermarkt” wycenia Szweda na 100 milionów euro, a jego obecna umowa z zespołem Srok wygasa wraz z końcem czerwca 2028 roku.

