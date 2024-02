Martin Zubimendi będzie mógł tego lata trafić do Premier League. Zainteresowanie Hiszpanem wykazuje nie tylko Arsenal, gdyż do tego grona dołączył także Liverpool.

fot. Imago/Ricardo Larreina Amador Na zdjęciu: Martin Zubimendi

Martin Zubimendi jest rozchwytywany przez angielskich gigantów

Cel transferowy Barcelony może tego lata wylądować w Premier League

Do zainteresowanego Arsenalu dołączył Liverpool, który także ma chrapkę na reprezentanta Hiszpanii

Zubimendi ma w czym wybierać. Anglicy walczą o cel transferowy Barcelony

Martin Zubimendi był w minionym roku łączony z FC Barceloną. Xavi Hernandez marzył o transferze reprezentanta Hiszpanii, lecz klub był ograniczony finansowo i nie mógł spełnić żądań Realu Sociedad. Sam pomocnik również nie naciskał na przeprowadzkę, dlatego temat transferu upadł, a on finalnie przedłużył swoją umowę.

Znalazł się w niej zapis o klauzuli wykupu na poziomie 60 milionów euro. To dość atrakcyjna kwota dla klubów, które nie muszą obawiać się o spięcie budżetu. Barcelona do takowych nie należy, dlatego trudno jej będzie stanąć do rywalizacji w trakcie nadchodzącego okienka transferowego. Zwłaszcza, że chrapkę na Zubimendiego mają angielscy giganci.

Do zainteresowanego wcześniej Arsenalu dołączył Liverpool. Oba kluby pragną latem wzmocnić środek pola zawodnikiem, który potrafi kapitalnie rozgrywać piłkę, a Hiszpan właśnie do takich należy. Problemem nie będzie również aktywowanie klauzuli wykupu. Wiele zależy od samego Zubimendiego, który do tej pory zaznaczał, że w Kraju Basków czuje się doskonale.

🚨 Liverpool are ready to challenge Arsenal for the signing of midfielder Martin Zubimendi from Real Sociedad.



(Source: Football Transfers) pic.twitter.com/l9OHU6jYO5 — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) February 9, 2024

