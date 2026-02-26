Liverpool poznał decyzję Mohameda Salaha. Egipcjanin nigdzie bowiem się nie wybiera. Gwiazdor planuje wypełnić kontrakt, który obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku - informuje "Football Insider".

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Mohamed Salah chce wypełnić kontrakt z Liverpoolem

Liverpool w obecnym sezonie zmaga się z problemami na wielu płaszczyznach. Kilka miesięcy temu mówiło się w mediach głównie o sytuacji Mohameda Salaha. Po jednym z meczów gwiazda reprezentacji Egiptu nie wytrzymała i wymierzyła ostre słowa w kierunku klubu oraz Arne Slota. W zasadzie od tej chwili mówi się ciągle o skrzydłowym The Reds i jego potencjalnej zmianie otoczenia.

Tymczasem najnowsze doniesienia w sprawie przyszłości klubowe Mohameda Salaha przekazuje „Football Insider”. Otóż reprezentant Egiptu podjął niezwykle ważną decyzję. Gwiazdor nie ma zamiaru odchodzić z Liverpoolu przed końcem umowy. Zainteresowane strony zatem obejdą się smakiem. A przede wszystkim kluby z Arabii Saudyjskiej.

Wspomniane źródło zaznacza, że do transferu Mohameda Salaha może dojść dopiero latem 2027 roku. Wówczas dobiega końca kontrakt Egipcjanina z Liverpoolem i będzie dostępny jako wolny agent. Chwilowo zatem media mogą przestać łączyć skrzydłowego The Reds z innymi zespołami. Temat zapewne wróci w przyszłym roku.

Mohamed Salah w obecnym sezonie rozegrał 28 spotkań w koszulce Liverpoolu. Reprezentant Egiptu może się pochwalić bardzo dobrymi liczbami. Udało mu się bowiem zgromadzić na koncie aż siedem trafień, a także osiem asyst.