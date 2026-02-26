Liverpool może być spokojny? Nowe wieści ws. Salaha

16:48, 26. lutego 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Football Insider

Liverpool poznał decyzję Mohameda Salaha. Egipcjanin nigdzie bowiem się nie wybiera. Gwiazdor planuje wypełnić kontrakt, który obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku - informuje "Football Insider".

Mohamed Salah
Obserwuj nas w
Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Mohamed Salah chce wypełnić kontrakt z Liverpoolem

Liverpool w obecnym sezonie zmaga się z problemami na wielu płaszczyznach. Kilka miesięcy temu mówiło się w mediach głównie o sytuacji Mohameda Salaha. Po jednym z meczów gwiazda reprezentacji Egiptu nie wytrzymała i wymierzyła ostre słowa w kierunku klubu oraz Arne Slota. W zasadzie od tej chwili mówi się ciągle o skrzydłowym The Reds i jego potencjalnej zmianie otoczenia.

Tymczasem najnowsze doniesienia w sprawie przyszłości klubowe Mohameda Salaha przekazuje „Football Insider”. Otóż reprezentant Egiptu podjął niezwykle ważną decyzję. Gwiazdor nie ma zamiaru odchodzić z Liverpoolu przed końcem umowy. Zainteresowane strony zatem obejdą się smakiem. A przede wszystkim kluby z Arabii Saudyjskiej.

Wspomniane źródło zaznacza, że do transferu Mohameda Salaha może dojść dopiero latem 2027 roku. Wówczas dobiega końca kontrakt Egipcjanina z Liverpoolem i będzie dostępny jako wolny agent. Chwilowo zatem media mogą przestać łączyć skrzydłowego The Reds z innymi zespołami. Temat zapewne wróci w przyszłym roku.

Mohamed Salah w obecnym sezonie rozegrał 28 spotkań w koszulce Liverpoolu. Reprezentant Egiptu może się pochwalić bardzo dobrymi liczbami. Udało mu się bowiem zgromadzić na koncie aż siedem trafień, a także osiem asyst.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź