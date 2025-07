Liverpool odrzucił ofertę. Przyszłość gwiazdy niepewna

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Transfer Darwina Nuneza do Napoli na zakręcie

Liverpool po zakończeniu sezonu 2024/25 zdecydował o wystawieniu Darwina Nuneza na listę transferową. Choć urugwajski napastnik nie spełnił oczekiwań pokładanych w nim od momentu rekordowego transferu z Benfiki, wciąż wzbudza spore zainteresowanie na rynku. Najkonkretniejsze ruchy w jego kierunku wykonało SSC Napoli. Jak się okazuje, cała saga transferowa może zakończyć się fiaskiem.

Według najnowszych doniesień, Nunez wyraził chęć dołączenia do mistrzów Włoch, a Napoli formalnie przystąpiło do negocjacji, składając ofertę opiewającą na 50 milionów euro plus 5 milionów euro w bonusach. Jak ujawnił niezawodny Fabrizio Romano, propozycja została przez Liverpool natychmiast odrzucona.

Angielski klub oczekuje za swojego zawodnika co najmniej 65-70 milionów euro. Dla Liverpoolu, który wciąż wierzy w możliwość odzyskania dużej części kwoty zainwestowanej w 2022 roku, propozycja Napoli jest po prostu niesatysfakcjonująca. Przypomnijmy, że The Reds zapłacili za Urugwajczyka bagatela 85 milionów euro

Teraz Napoli coraz intensywniej przygląda się tańszej alternatywie. Na celowniku klubu z Kampanii znalazł się Lorenzo Lucca z Udinese. 24-letni Włoch miałby kosztować około 30 milionów euro, a jego żądania płacowe są znacznie niższe niż Nuneza

Jeśli Napoli nie zdecyduje się na znaczące zwiększenie swojej oferty, a inne kluby nie wkroczą do gry, to Nunez może rozpocząć nowy sezon w barwach Liverpoolu pod wodzą Arne Slota. Choć jego przyszłość na Anfield Road stoi pod znakiem zapytania, wszystko wskazuje na to, że ewentualne odejście będzie możliwe tylko przy spełnieniu warunków finansowych angielskiego klubu.