Liverpool sprzeda gwiazdę. Dwa kierunki dla napastnika

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Darwin Nunez na wylocie z Liverpoolu

Liverpool FC może zaliczyć sezon 2024/25 do udanych. Pod wodzą Arne Slota, który zadebiutował na ławce trenerskiej The Reds, zespół sięgnął po mistrzostwo Anglii. Nieco mniej powodów do radości przyniosła jednak Liga Mistrzów. Drużyna z Anfield Road zakończyła swoją przygodę na etapie ćwierćfinału.

W klubie szykują się poważne zmiany kadrowe. Od dłuższego czasu spekuluje się o odejściu kilku zawodników, zwłaszcza z formacji ofensywnej. Jednym z najgłośniejszych nazwisk w kontekście transferu pozostaje Darwin Nunez. Urugwajczyk trafił do Liverpoolu z Benfiki Lizbona. The Reds sięgnęli głęboko do kieszeni, płacąc za 25-letniego napastnika aż 85 milionów euro.

W trwającym sezonie Nunez rozegrał 45 meczów we wszystkich rozgrywkach i przyczynił się do zdobycia siedmiu bramek. Nie jest to jednak wynik, który przekonałby holenderskiego menedżera do postawienia na snajpera jako lidera ofensywy. Co więcej, sam zawodnik ma być coraz bardziej sfrustrowany swoją pozycją w zespole.

Głównymi kandydatami do pozyskania byłego zawodnika Almerii mają być kluby z hiszpańskiej La Ligi oraz bogate zespoły z Arabii Saudyjskiej, z Al-Hilal na czele. Liverpool nie zamierza jednak tanio pozbywać się swojego zawodnika i nie zaakceptuje pierwszej lepszej oferty.