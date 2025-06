Liverpool sprzeda napastnika. Mistrzowie Anglii żądają 70 mln euro

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Darwin Nunez na wylocie z Liverpoolu

Liverpool planuje przebudowę formacji ofensywnej przed nowym sezonem. Jak donoszą brytyjskie media, klub z Anfield Road jest gotów rozstać się z Darwinem Nunezem. Urugwajski napastnik, który nie spełnił pokładanych oczekiwań. The Reds” jasno określili swoje stanowisko. 25-letni reprezentant Urugwaju został wyceniony na około 70 milionów euro.

Al-Nassr już w styczniu oferował duże pieniądze za napastnika. Liverpool postanowił wówczas zatrzymać piłkarza na drugą część sezonu. Choć Nunez miewał momenty błysku, jego występy były nierówne. Zmiana otoczenia może okazać się korzystna dla obu stron, tym bardziej że zainteresowanie napastnikiem nie słabnie. Oprócz klubów z Arabii Saudyjskiej, mocno na jego transfer naciska Atletico Madryt.

Diego Simeone chce odmłodzić i wzmocnić linię ataku, a styl gry Urugwajczyka wydaje się dobrze pasować do wymagań Argentyńczyka. Sam zawodnik podkreśla, że nie zamierza opuszczać Europy, co tylko potwierdza jego ambicję i determinację do rywalizacji na najwyższym poziomie. W trakcie sezonu 2024/25 Nunez rozegrał 47 meczów we wszystkich rozgrywkach. Łącznie zdobył siedem bramek i zaliczył siedem asyst. Jego obecna umowa na Anfield Road wygasa wraz z końcem czerwca 2028 roku.