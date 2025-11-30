Liverpool czeka na decyzję. Gigant chce zatrzymać gwiazdę

Liverpool otrzymał wiadomość, że Real Madryt nie zamierza pozyskać Ibrahimy Konate. Według "Sky Sports", obrońca rozważy inne oferty zagraniczne w styczniu, zanim podejmie decyzję o nowym kontrakcie.

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Przyszłość Ibrahimy Konate wciąż pod znakiem zapytania

Liverpool w tym sezonie spisuje się w Premier League poniżej oczekiwań. Podopieczni Arne Slota przegrali już sześć z 13 rozegranych meczów. W klubowych gabinetach wciąż waha się przyszłość jednej z gwiazd drużyny – Ibrahimy Konate, którego kontrakt wygasa z końcem czerwca 2026 roku. Piłkarz pozostaje ważnym ogniwem w zespole holenderskiego menedżera.

Włodarze The Reds kilka razy proponowali przedłużenie umowy francuskiemu obrońcy. W piątek „The Athletic” poinformowało, że Real Madryt odrzucił możliwość pozyskania 26-letniego defensora. Hiszpański klub bezpośrednio powiadomił Liverpool, że nie będzie zabiegał o reprezentanta Francji.

Co ciekawe, rozmowy między Liverpoolem a Konate nadal trwają. Według doniesień „Sky Sports”, środkowy obrońca rozważy inne oferty zagraniczne w styczniu, zanim podejmie decyzję o nowym kontrakcie. Klub jednocześnie analizuje wzmocnienia w defensywie. W kręgu zainteresowań znajduje się Marc Guehi z Crystal Palace, którego kontrakt wchodzi w ostatnie sześć miesięcy.

Ibrahima Konate trafił na Anfield z RB Lipska w 2021 roku za 40 milionów euro. W trwającej kampanii wystąpił w 19 meczach, zdobywając jedną bramkę. Francuz cieszy się ogromnym zainteresowaniem na rynku transferowym i może przebierać w ofertach. Aktualny reprezentant Francji wyceniany jest przez Transfermarkt.de na 55 milionów euro.