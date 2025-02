Liverpool chce sięgnąć po obrońcę. To będzie ciekawy transfer

PA Images / MB Media Solutions / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot i piłkarze Wolverhampton

Rayan Ait-Nouri na radarze Liverpoolu

Liverpool FC wskazał potencjalny cel transferowy na letnie okno transferowe. Na celowniku Arne Slota znajduje się Rayan Ait-Nouri z Wolverhampton Wanderers. 23-letni Algierczyk zwrócił uwagę The Reds już w ubiegłym roku, jednak dopiero po zakończeniu bieżącego sezonu rozpoczną się konkretne rozmowy.

Co istotne, klub z Anfield Road jest zainteresowany przeprowadzeniem transferu lewego defensora, ale nie zamierza angażować się w drogą licytację. Właściciele klubu od początku swojego panowania podkreślali, że nie będą poddawali się presji rynkowej i nie pozwolą, by zbyt wygórowana cena wpłynęła na decyzję. Jeśli Wolverhampton zdecydują się na sprzedaż swojego zawodnika za rozsądną kwotę, to transakcja może dojść do skutku. Dodajmy, że zawodnik jest również obserwowany przez Manchester City.

Według ostatnich spekulacji, Ait-Nouri jest wyceniany na 35 milionów euro. Dla klubu z Molineux Stadium kluczowe jest pozbycie się obrońcy, którego kontrakt wygasa w połowie 2026 roku. W bieżącym sezonie Algierczyk rozegrał 29 meczów, zdobywając cztery bramki i notując pięć asyst. Piłkarz wcześniej reprezentował barwy Angers SCO.