Liverpool chce holenderskiego pomocnika. W grze nawet 60 mln euro

Liverpool prowadzi rozmowy w sprawie pozyskania Keesa Smita z AZ Alkmaar - wynika z informacji brytyjskiego portalu "DaveOCKOP". Holenderski klub żąda za pomocnika nawet 60 mln euro.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Kees Smit na celowniku Liverpoolu

Liverpool w tym sezonie znacząco różni się od drużyny, która w poprzednim sezonie zdobyła mistrzostwo Anglii. Po 24, kolejkach The Reds plasują się dopiero na szóstej pozycji w tabeli Premier League. W styczniu zespół Arne Slota odniósł tylko jedno zwycięstwo, pokonując Newcastle United (4:1) na Anfield. Świetnie w tym meczu spisał się szczególnie Hugo Ekitike, który ustrzelił dublet.

Portal „DaveOCKOP” informuje, że angielski gigant prowadzi już rozmowy z przedstawicielami Keesa Smita z AZ Alkmaar. The Reds planują sfinalizować transfer młodego pomocnika przed poniedziałkowym zamknięciem zimowego okna. Holenderski klub żąda za 20-letniego zawodnika około 60 milionów euro.

Smit przyciąga uwagę największych klubów Europy, a od pewnego czasu pojawia się w kręgu zainteresowań Realu Madryt. W bieżącym sezonie rozegrał 31 meczów w barwach AZ. W dorobku ma trzy trafienia i pięść asyst. Klub jest otwarty na jego sprzedaż, ale stara się uzyskać możliwie najwyższą kwotę transferową. Młodzieżowy reprezentant Holandii ma ważny kontrakt z AZ obowiązujący do czerwca 2028 roku.

Równolegle władze Liverpoolu pracują nad transferem Lutsharela Geertruidy. Obecnie holenderski obrońca występuje na wypożyczeniu w Sunderlandzie. Holender chce ponownie połączyć siły z Arne Slotem. Oczekuje się, że klub osiągnie porozumie się z RB Lipsk w sprawie wcześniejszego zakończenia wypożyczenia.