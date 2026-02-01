Liverpool finalizuje transfer. Holender dołączy do mistrza Anglii

Andrew Orchard sports photography / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Lutsharel Geertruida bliski transferu do Liverpoolu

Liverpool od dłuższego czasu poszukiwał wzmocnienia na prawej stronie defensywy. Kontuzje Jeremiego Frimponga oraz Conora Bradleya, który nie wróci już na boisko w tym sezonie, sprawiły, że Arne Slot zdecydował się sięgnąć po dodatkowe rozwiązanie w zimowym oknie transferowym i wzmocnić blok obronny zespołu.

Jak informuje Fabrizio Romano, Liverpool wszedł w zaawansowaną fazę rozmów dotyczących Lutsharela Geertruidy – obrońcy doskonale znanego obecnemu szkoleniowcowi The Reds. Obaj z powodzeniem współpracowali w Feyenoordzie, co dziś stanowi jeden z kluczowych argumentów przemawiających za transferem 19-krotnego reprezentanta Holandii.

Geertruida spędził pierwsze sześć lat swojej seniorskiej kariery w Rotterdamie, z czego trzy pod kierunkiem Slota. Obecnie 25-latek przebywa na wypożyczeniu w Sunderlandzie z RB Lipsk. Do niemieckiego klubu trafił w 2024 roku i związał się umową do czerwca 2029 roku. Wiadomo, że angielski klub będzie domagał się odszkodowania, jeśli uda się osiągnąć porozumienie. Latem zapłacili około dwóch milionów funtów za wypożyczenie.

W bieżących rozgrywkach łącznie Geertruida zanotował już 17 występów we wszystkich rozgrywkach, co potwierdza, że pozostaje w rytmie meczowym. Według danych portalu Transfermarkt.de jego wartość rynkowa wynosi na ten moment 20 milionów euro. Holender jest wszechstronny i może grać zarówno na prawej obronie, jak i na środku defensywy.