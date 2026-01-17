Liverpool chce gwiazdę z Serie A. Gigant planuje wielki transfer

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Alessandro Bastoni na celowniku Liverpoolu

Liverpool zremisował cztery mecze z rzędu w Premier League i obecnie zajmuje czwarte miejsce w tabeli. W ostatnim spotkaniu na Anfield ekipa prowadzone przez Arne Slota zremisowała z Burnley (1:1) w 22. kolejce. Mistrzowie Anglii wyszli na prowadzenie po golu Floriana Wirtza, a wyrównał Marcus Edwards.

Jednym z głównych celów transferowych The Reds jest wzmocnienie środka defensywy. Na liście życzeń The Reds znajduje się Alessandro Bastoni z Interu Mediolan. Jak wynika z raportu „TEAMtalk”, klub śledzi poczynania włoskiego obrońcy po tym, jak nie udało się pozyskać Marca Guehiego z Crystal Palace, który jest blisko transferu do Manchesteru City.

26-letni Bastoni ugruntował swoją pozycję w Serie A i mógłby być znakomitym wzmocnieniem dla zespołu z Anfield. Zawodnik jest podobno otwarty na transfer jeszcze w tym roku. Obecnie znajduje się w szczytowej formie. W tym sezonie rozegrał 24 mecze we wszystkich rozgrywkach, zdobył jedną bramkę i zanotował pięć asyst.

Jednak transfer Bastoniego nie będzie prosty. Inter zażąda około 80 milionów euro. Włoski obrońca jest jednym z kluczowych zawodników drużyny. Ponadto sprzedaż defensora w środku sezonu jest mało prawdopodobna, więc Liverpool najpewniej będzie musiał poczekać do letniego okna transferowego. Kontrakt Bastoniego w Interze obowiązuje do czerwca 2028 roku.