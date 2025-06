Liverpool chce gwiazdę PSG. To może być hit transferowy

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Bradley Barcola w kręgu zainteresowań Liverpoolu

Liverpool sięgnął po mistrzowski tytuł w Anglii w kampanii 2024/25. Menedżer Arne Slot, który wykonał doskonałą pracę w debiutanckim sezonie na poziomie Premier League, planuje wzmocnienie ofensywy w letnim oknie transferowym. Na Anfield Road trafili już Jeremie Frimpong z Bayeru Leverkusen i Armin Pecsi z węgierskiego klubu Puskas Akademia. Gigant dopina także szczegóły w sprawie transferu Floriana Wirtza.

Władze The Reds poważnie rozważają pozyskanie skrzydłowego Paris Saint-Germain, Bradleya Barcoli. 22-letni Francuz, mimo bardzo dobrego sezonu w barwach mistrza Francji, może latem zmienić otoczenie. Silne zainteresowanie piłkarzem wykazuje również Bayern Monachium, który chce wzmocnić linię pomocy.

Bradley Barcola w trakcie sezonu 2024/25 zdobył 21 bramek i dorzucił 19 asyst w 58 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach. PSG bardzo ceni wychowanka Lyonu i oczekuje za niego aż 100 mln euro. Letnie okno transferowe zapowiada się na jedno z najgorętszych w ostatnich latach dla Liverpoolu. Slot ma otrzymać wsparcie finansowe, by dostosować skład do własnej wizji. Barcola, mający jeszcze kontrakt z PSG do czerwca 2028 roku, byłby ważnym elementem w układance holenderskiego menedżera.