Liverpool poznał cenę za gwiazdę Premier League. 100 mln funtów!

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Liverpoolu

Liverpool chce Balebę. Szalona wycena Brighton

Liverpool pewnym krokiem zmierza po mistrzostwo Anglii. Nie uchroni to klubu od rewolucji kadrowej, do której dojdzie wraz z końcem obecnego sezonu. Pod znakiem zapytania stoi przyszłość gwiazd, w tym chociażby Mohameda Salaha czy Virgila van Dijka. Ponadto, w planach jest odświeżenie zespołu i pozbycie się zawodników, którzy nie prezentują odpowiedniego poziomu. Mowa chociażby o Darwinie Nunezie, łączonym z hitowymi przenosinami do Arabii Saudyjskiej.

The Reds stworzyli listę celów transferowych na lato. Pożądanym ruchem jest wzmocnienie środka pola, a za piłkarza, który idealnie pasuje do systemu Arne Slota, uchodzi Carlos Baleba. 21-letni Kameruńczyk stale poprawia swoje notowania, wyrastając w ostatnich miesiącach na prawdziwą gwiazdę Brighton. Zastąpił Moisesa Caicedo i stał się liderem środka pola swojego zespołu. Media przewidują, że latem dojdzie z jego udziałem do dużego transferu, a Liverpool jest bardzo zainteresowany sprowadzeniem go do siebie.

O transfer nie będzie jednak łatwo. “Football Insider” twierdzi, że Brighton wycenia swojego zawodnika na 100 milionów funtów i nie planuje sprzedawać go za mniejsze pieniądze. Liverpool pozostaje nim zainteresowany, ale na pewno nie zapłaci tak dużej kwoty. Między stronami z pewnością dojdzie do kolejnych spotkań i prób wynegocjowania korzystniejszych warunków. Gigant z Anfield przygotowuje się do przebudowy kadry, więc wydawanie tak wielkich pieniędzy na jednego gracza znacząco ograniczy potencjalne inne ruchy.