Lista życzeń Newcastle. Aż dziewięć nazwisk

The Telegraph dotarł do listy życzeń Newcastle. Sroki nie zamierzają szaleć na rynku transferowym w styczniu, jednak jeżeli któryś z ich celów stanie się dostępny, 4. ekipa Premier League zintensyfikuje swoje działania. Wśród piłkarzy, którzy wzbudzili zainteresowanie klubu z St. James’ Park znalazło się miejsce m.in. dla tercetu z Chelsea.

Newcastle nakreśliło listę życzeń, na której znajduje się dziewięć nazwisk

W tej grupie znaleźli się m.in. piłkarze Chelsea i Leicester

Sroki ewentualne działania zintensyfikują dopiero latem

Bez pośpiechu w zimie

Priorytetem Newcastle jest pomocnik do gry w trzyosobowym zestawieniu w środku pola, ale ciągu ostatnich kilku dni Sroki dodatkowo rozpoczęły poszukiwania skrzydłowego. Eddie Howe liczy także na pozyskanie prawego obrońcy, który nieco odciąży Kierana Trippiera. Jednak stanowisko klubu z początku stycznia pozostanie niezmienne – The Magpies w tym okienku nie zamierzają działać nadzwyczajnie aktywnie, chyba że jeden z ich głównych letnich celów nagle stanie się dostępny.

Kto znajduje się na liście życzeń Newcastle? Między innymi trzech zawodników Chelsea. Hakim Ziyech, Conor Gallagher i Ruben Loftus-Cheek to tercet graczy ze Stamford Bridge, którzy w najbliższym czasie mogą zasilić szeregi Srok. Zgodnie z doniesieniami The Telegraph to Marokańczyk jest najbliżej zmiany barw na czarno-białe.

Doświadczenie w Premier League

Anthony Gordon z Evertonu wrócił na radar Newcastle po odrzuceniu oferty, którą ekipa z St. James’ wysłała na Goodison Park poprzedniego lata. Youri Tielemans z Leicester nadal widnieje w planach Eddiego Howe’a, a jego kontrakt Leicester dobiega końca już w czerwcu. Sroki marzą także o pozyskaniu Jamesa Maddisona, ale Anglik najprawdopodobniej nie będzie chętny na transfer do The Toons. To samo dotyczy Rubena Nevesa z Wilków – Portugalczyk może wybrać propozycję Liverpoolu albo Manchesteru United.

Sroki myślą także o sprowadzeniu Scotta McTominaya, jednak Czerwone Diabły niekoniecznie mają być chętne oddać Szkota do ekipy rywalizującej z nimi o miejsce na podium. Wszyscy wspomniani zawodnicy dysponują znacznym doświadczeniem w Premier League, a jedynym nazwiskiem, które traktuje się jako transfer na przyszłość, jest 18-letni Ivan Fresneda z Realu Valladolid.