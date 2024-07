PA Images / Alamy Na zdjęciu: David de Gea

Hummels, Martial czy De Gea. Oto gwiazdy bez klubu

Sprowadzenie zawodnika z kartą na ręku jest dla klubów nie lada okazją. W tym przypadku nie trzeba bowiem płacić żadnej kwoty odstępnego dotychczasowemu pracodawcy danego piłkarza, ponieważ temu wygasła umowa z poprzednim zespołem. Wówczas sam gracz może domagać się jednak sowitego bonusu za podpis.

Obecnie bez klubu pozostaje wiele bardzo znanych nazwisk. Listę wolnych agentów przygotował portal “Transfer News Live”. W zestawieniu znajdują się takie gwiazdy jak między innymi David de Gea, Anthony Martial, Marco Reus, Mats Hummels czy Adrien Rabiot.

Pierwszy z wymienionych jest bezrobotny od ponad roku, gdy rozstał się z Manchesterem United. 33-letni hiszpański bramkarz był łączony z powrotem do ojczyzny czy przeprowadzką do Arabii Saudyjskiej, ale póki co nie podpisał kontraktu z żadną drużyną. David de Gea przed przenosinami na Old Trafford grał dla Atletico Madryt.

Borussia Dortmund tego lata nie przedłużyła kontraktów z Marco Reusem oraz Matsem Hummelsem. Obaj zawodnicy prowadzą rozmowy z różnymi ekipami. Pomocnikowi najbliżej jest do Major League Soccer, natomiast stoper najprawdopodobniej zostanie w Europie.

Lista wolnych agentów

🚨 Current free agents:



🇫🇷 Anthony Martial

🇳🇱 Memphis Depay

🇪🇸 David De Gea

🇩🇪 Marco Reus

🇩🇪 Mats Hummels

🇨🇴 Juan Cuadrado

🇫🇷 Adrien Rabiot

🇪🇸 Mario Hermoso

🇦🇷 Guido Rodríguez

🇵🇹 André Gomes

🇨🇮 Nicolas Pépé

🇨🇲 Joel Matip

🇳🇬 Kelechi Iheanacho



Who should your club sign? 🤔 — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 17, 2024