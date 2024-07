AGIF / Alamy Na zdjęciu: Gabriel Mec

Gabriel Mec na radarze Chelsea. Trafi do Londynu?

Chelsea w ostatnich miesiącach zmieniła swoją filozofię transferową – The Blues w przeszłości byli znani z kupowania gwiazd za ogromne kwoty, a obecnie starają się również pozyskiwać młodych zawodników dysponujących wielkim talentem. Londyńczycy sprowadzili już między innymi Andreya Santosa, Marca Guiu czy Estevao Williana.

Kolejnym wpisującym się w te wytyczne nabytkiem Niebieskich może być Gabriel Mec – poinformował Fabrizio Romano w mediach społecznościowych. 16-letni Brazylijczyk występuje na pozycji ofensywnego pomocnika i aktualnie gra w młodzieżowych drużynach macierzystego Gremio.

Chelsea podobno jest poważnie zainteresowana młodzieńcem i rozpoczęła już rozmowy z klubem perspektywicznego zawodnika.

Włodarze The Blues muszą jednak liczyć się ze sporą konkurencją, ponieważ sytuację Gabriela Meca monitorują także inni europejscy giganci.

Gdyby angielskiemu zespołowi udało się zakontraktować bardzo zdolnego playmakera, to piłkarz od razu zostałby wypożyczony do innej ekipy – być może właśnie do Gremio. Brazylię opuściłby w momencie ukończenia osiemnastego roku życia.

W letnim okienku transferowym na Stamford Bridge powędrowali już między innymi Kiernan Dewsbury-Hall, Omari Kellyman, Renato Veiga czy Tosin Adarabioyo.