RB Lipsk w letnim okienku może jeszcze pożegnać Christopha Baumgartnera. Austriak znalazł się na celowniku Crystal Palace. Zwolennikiem tego transferu jest sam Oliver Glasner - donosi "Sky Sport News".

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Christoph Baumgartner

Christoph Baumgartner może wzmocnić Crystal Palace

RB Lipsk w sobotnie popołudnie miał okazję odreagować po sromotnej porażce z Bayernem Monachium (0:6). Czerwone Byki tego dnia mierzyły się przed własną publicznością z Heidenheim. Ostatecznie mecz ułożył się po myśli podopiecznych Ole Wernera, którzy zwyciężyli 2:0. Bohaterem rywalizacji został Christoph Baumgertnera, który zagrał świetne zawody i strzelił gola.

Z informacji przekazanych przez „Sky Sport News” dowiadujemy się, że austriacki gwiazdor wkrótce może opuścić szeregi RB Lipska. Jak się okazuje, pomocnik może wylądować w Premier League. Otóż znalazł się w kręgu zainteresowań Crystal Palace. Dużo do powiedzenia w kwestii transferu ma Oliver Glasner. Szkoleniowiec jest jednak zwolennikiem sprowadzenia 26-latka.

Christoph Baumgartner w zasadzie przez całą karierę jest związany z niemiecką piłką. Jak też wiemy, znaczną część trenerskiej przygody w Bundeslidze spędził Oliver Glasner. Trener Crystal Palace zatem dobrze zna 26-latka. Niewątpliwie odejścia reprezentanta Austrii byłoby sporym ciosem dla Czerwonych Byków.

W 2023 roku Christoph Baumgartner zasilił szeregi RB Lipska. Dotychczas 26-letni pomocnik rozegrał w ich barwach 85 spotkań. W tym czasie udało mu się zgromadzić na koncie 10 trafień, a także pięć asyst.