Lider Cracovii rozchwytywany. Klub mógłby dobrze zarobić

Cracovia od początku sezonu stawia na Oskara Wójcika, a ten prezentuje się bardzo dobrze. Defensor wzbudza zainteresowanie zagranicznych klubów. Tomasz Włodarczyk w programie na kanale "Meczyki" potwierdza, ze do Pasów wpłynęły już oferty.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Oskar Wójcik (z lewej)

Wójcik rozchwytywany. Cracovia go nie sprzeda

Cracovia zaczęła sezon z przytupem i stałą się wręcz jednym z kandydatów do mistrzostwa Polski. Z biegiem miesięcy gra oraz wyniki nie były już tak dobre, a koniec końców drużyna zimuje na szóstej lokacie. To wciąż dobra pozycja wyjściowa do walki o czołowe miejsca, choć bez wzmocnień może się to nie udać.

Pasy zimą oczywiście zamierzają działać. Jednocześnie pragną uniknąć sytuacji, w której odchodzi któraś ważna postać zespołu. Jesienią imponował w szczególności Oskar Wójcik, na którego odważnie postawił Luka Elsner. Defensor, który do niedawna występował tylko w rezerwach, bardzo dobrze odnalazł się w Ekstraklasie i nie dawał powodów, aby z niego rezygnować. Mało tego – kibice oczekiwali wręcz powołania do reprezentacji Polski, lecz Jan Urban się na to nie zdecydował.

Wójcik wzbudza zainteresowanie wśród zagranicznych klubów. Do transferu mogłoby dojść nawet tej zimy. Tomasz Włodarczyk z redakcji Meczyki.pl przekazał, że na stole Cracovii lądują już oficjalne oferty, których kwoty sięgają trzech milionów euro. Klub nie zamierza jednak się osłabiać, dlatego Wójcik ma zostać w zespole przynajmniej do końca sezonu. To samo dotyczy Filipa Stojilkovicia, którego nazwisko też znajduje się na listach życzeń wielu ekip.

W Cracovii tym razem w pełni stawiają na wynik sportowy. Wiosną Elsner ze swoimi podopiecznymi ma walczyć minimum o europejskie puchary.