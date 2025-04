Manchester United oraz Chelsea znają cenę za skutecznego snajpera

Liam Delap będzie dostępny za 30 milionów funtów, jeśli Ipswich Town spadnie z Premier League. Zainteresowanie młodym napastnikiem wykazują Manchester United oraz Chelsea - poinformował Jacob Steinberg z brytyjskiej gazety The Guardian.

Źródło: Jacob Steinberg / The Guardian

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Liam Delap

Liam Delap odejdzie z Ipswich? Ujawniono wysokość klauzuli

Liam Delap jest jednym z najbardziej rozchwytywanych zawodników na rynku transferowym. 22-letni napastnik imponuje skutecznością w barwach Ipswich Town, co oczywiście nie przechodzi bez echa. W trwającym sezonie młodzieżowy reprezentant Anglii rozegrał 33 spotkania, zdobył 12 bramek i zaliczył 2 asysty. Wygląda na to, że beniaminkowi Premier League będzie niezwykle trudno zatrzymać swojego gwiazdora na dłużej, tym bardziej że ekipa The Tractor Boys znajduje się w strefie spadkowej.

Podopieczni Kierana McKenny mają na swoim koncie tylko 20 punktów i zajmują odległe 18. miejsce w tabeli Premier League. Ipswich Town traci aż 12 oczek do bezpiecznej lokaty, więc spadek tego klubu do Championship jest bardzo prawdopodobnym scenariuszem. Jak donosi Jacob Steinberg z brytyjskiego dziennika “The Guardian”, klauzula odstępnego wspomnianego wyżej Liama Delapa różni się w zależności od tego, czy drużynie The Tractor Boys uda się utrzymać na najwyższym poziomie rozgrywkowym.

W przypadku pozostania w Premier League wyniesie ona 40 milionów funtów, natomiast jeśli Ipswich Town zaliczy spadek, to angielski napastnik będzie dostępny za 30 milionów funtów. Największe zainteresowanie 22-latkiem wykazują Manchester United oraz Chelsea, dla których wyłożenie na stół takich pieniędzy nie stanowi żadnego problemu. Kontrakt Liama Delapa z aktualnym pracodawcą obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku.