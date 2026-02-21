Everton szykuje głośne wzmocnienie. Poluje na napastnika Chelsea

10:02, 21. lutego 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Football Insider

Liam Delap póki co nie sprawdza się w Chelsea. 23-letni napastnik, który może opuścić Londyn, znalazł się na radarze Evertonu - podaje serwis Football Insider.

David Moyes
Obserwuj nas w
Malcolm Park / Alamy Na zdjęciu: David Moyes

Liam Delap łączony z Evertonem

Chelsea sporo obiecywała sobie po transferze Liama Delapa, jednak angielski napastnik na razie nie spełnia oczekiwań w Londynie. 23-letni snajper razi nieskutecznością, przez co nie potrafi wywalczyć sobie miejsca w podstawowym składzie drużyny prowadzonej przez Liama Roseniora. Konkurencja w ataku jest duża, a młody zawodnik często musi zadowalać się rolą rezerwowego. Coraz więcej wskazuje na to, że zdolny piłkarz już latem opuści Stamford Bridge w poszukiwaniu regularnej gry.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź

Młodzieżowy reprezentant Anglii może jednak liczyć na zainteresowanie ze strony innych klubów. Jak informuje serwis „Football Insider”, jednym z zespołów poważnie rozważających jego sprowadzenie jest Everton. Klub z Liverpoolu ma uczynić Delapa jednym z głównych celów na letnie okienko transferowe. Sytuacji napastnika przyglądają się również Manchester United oraz Newcastle United.

Delap w obecnym sezonie rozegrał 24 spotkania, ale w wielu z nich pojawiał się na boisku z ławki rezerwowych. Łącznie spędził na murawie nieco ponad 1000 minut, zdobywając 2 bramki i notując 4 asysty. W Chelsea wiązano z nim zdecydowanie większe nadzieje, licząc na jego szybki rozwój oraz regularność w strzelaniu goli. Kontrakt snajpera z londyńskim klubem obowiązuje do 30 czerwca 2031 roku.