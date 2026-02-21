Everton szykuje głośne wzmocnienie. Poluje na napastnika Chelsea

Liam Delap póki co nie sprawdza się w Chelsea. 23-letni napastnik, który może opuścić Londyn, znalazł się na radarze Evertonu - podaje serwis Football Insider.

Malcolm Park / Alamy Na zdjęciu: David Moyes

Liam Delap łączony z Evertonem

Chelsea sporo obiecywała sobie po transferze Liama Delapa, jednak angielski napastnik na razie nie spełnia oczekiwań w Londynie. 23-letni snajper razi nieskutecznością, przez co nie potrafi wywalczyć sobie miejsca w podstawowym składzie drużyny prowadzonej przez Liama Roseniora. Konkurencja w ataku jest duża, a młody zawodnik często musi zadowalać się rolą rezerwowego. Coraz więcej wskazuje na to, że zdolny piłkarz już latem opuści Stamford Bridge w poszukiwaniu regularnej gry.

Młodzieżowy reprezentant Anglii może jednak liczyć na zainteresowanie ze strony innych klubów. Jak informuje serwis „Football Insider”, jednym z zespołów poważnie rozważających jego sprowadzenie jest Everton. Klub z Liverpoolu ma uczynić Delapa jednym z głównych celów na letnie okienko transferowe. Sytuacji napastnika przyglądają się również Manchester United oraz Newcastle United.

Delap w obecnym sezonie rozegrał 24 spotkania, ale w wielu z nich pojawiał się na boisku z ławki rezerwowych. Łącznie spędził na murawie nieco ponad 1000 minut, zdobywając 2 bramki i notując 4 asysty. W Chelsea wiązano z nim zdecydowanie większe nadzieje, licząc na jego szybki rozwój oraz regularność w strzelaniu goli. Kontrakt snajpera z londyńskim klubem obowiązuje do 30 czerwca 2031 roku.