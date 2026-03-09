Lewandowski zabrał głos ws. przyszłości. „Nie czuję stresu”

14:16, 9. marca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  The Athletic

Robert Lewandowski ma ważną umowę z Barceloną tylko do końca sezonu. Media wypisują różne rozwiązania, a sam Polak nie wie, co się z nim stanie. Wypowiedział się o przyszłości dla "The Athletic".

Robert Lewandowski
PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski zwleka z decyzją. Ma jeszcze czas

Robert Lewandowski nie jest już w tym sezonie pewnym numerem jeden w ataku Barcelony. Choć gra regularnie, niekiedy Hansi Flick sadza go na ławce rezerwowych i wpuszcza dopiero po przerwie. O miejsce w składzie rywalizuje z Ferranem Torresem, natomiast zdarzają się sytuacje, w których obaj muszą przyglądać się poczynaniom swoich kolegów z wysokości ławki.

Przyszłość Lewandowskiego jest tematem medialnych rozważań od wielu miesięcy. Jego umowa jest ważna tylko do końca obecnego sezonu, a jakiekolwiek rozmowy nie są prowadzone. Klub zamierza podjąć decyzję w okolicach czerwca, gdy przeanalizuję przydatność Polaka na przestrzeni kilku miesięcy. Wiele zależy też od możliwości na rynku transferowym.

Sam Lewandowski bardzo spokojnie podchodzi do tej sytuacji. Jego priorytetem jest Barcelona i dalsza gra dla drużyny Hansiego Flicka. Nie jest tajemnicą, że mocno zabiegają o niego ekipy z lig egzotycznych. Najczęściej w jego kontekście mówi się o Chicago Fire, które miało nawet przedstawić mu oficjalną ofertę.

– Na razie nic nie mogę powiedzieć, ponieważ nawet na 50 procent nie wiem, w którą stronę chcę pójść. (…) Póki co nie czuję żadnego stresu. Muszę to poczuć, a będzie mi łatwiej rozmawiać o przyszłości – przyznał w wywiadzie dla „The Athletic”.

