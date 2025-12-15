Lewandowski przekazał decyzję Barcelonie! Laporta już wie

Robert Lewandowski chce zostać w FC Barcelonie na następny sezon. Taki komunikat dostał Joan Laporta podczas spotkania z Pinim Zahavim. Duma Katalonii zwleka z podjęciem decyzji - podaje Sport.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski chce zostać! Barcelona potrzebuje czasu na podjęcie decyzji

Robert Lewandowski wraz z końcem sezonu może pożegnać się z FC Barceloną. Kontrakt z klubem obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Na ten moment wciąż nie wiadomo, jaka przyszłość czeka reprezentanta Polski. W mediach pisano o różnych scenariuszach od pozostania w klubie w roli zmiennika, przez transfer do innego europejskiego zespołu aż po wyjazd do MLS lub Arabii Saudyjskiej.

Najgłośniej w kontekście transferu było o Milanie. Gianluca Di Marzio w rozmowie z Goal.pl zdradził, że Lewandowski do Mediolanu nie trafi. Rossoneri zdecydowali się obrać inny kierunek poszukiwań. Z kolei w Hiszpanii najnowsze informacje przekazał Carlos Monfort z katalońskiego dziennika Sport. W ostatnich dniach Pini Zahavi, czyli agent Polaka spotkał się z Joanem Laportą.

Spotkanie agenta Lewandowskiego z prezydentem Barcelony miało na celu omówienie przyszłości piłkarza. Zahavi w imieniu napastnika przekazał Barcelonie, że chce zostać w klubie na przyszły sezon. Aktualnie stroną, która nie podjęła jeszcze decyzji jest Blaugrana. W klubie poprosili o więcej czasu, ponieważ chcą dokładnie przeanalizować sytuację na rynku. Ich zdaniem jest jeszcze za wcześnie na jakiekolwiek decyzje. Kwestia przedłużenia kontraktu rozstrzygnie się w najważniejszej części sezonu i będzie zależeć od formy 37-latka.

W podobnym tonie o przyszłości Polaka pisał ostatnio serwis El Chiringuito TV, sugerując, że Lewandowski chce zostać w Barcelonie. Informowali nawet, że kapitan reprezentacji Polski jest gotów obniżyć pensję, aby zostać w klubie na następny sezon.