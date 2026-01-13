Lewandowski na kolejny sezon w Barcelonie? Deco przemówił

fot. Maciej Rogowski Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski może zawalczyć o kontrakt

Robert Lewandowski w obecnym sezonie nie jest już niekwestionowanym numerem jeden w ataku Barcelony. Hansi Flick oczywiście z niego korzysta, ale regularnie rotuje między nim a Ferranem Torresem. W finale Superpucharu Hiszpanii postawił na Polaka, co okazało się właściwą decyzją, bowiem ten rozegrał dobre spotkanie i trafił do siatki.

Przyszłość Lewandowskiego jest tematem medialnych spekulacji. Jego umowa wygasa wraz z końcem sezonu, a rozmów w sprawie przedłużenia jeszcze nie było. Klub wciąż nie podjął konkretnej decyzji, gdyż chce wpierw ocenić dyspozycję napastnika na przestrzeni całego roku. Nie można oczywiście wykluczyć, że strony będą kontynuować współpracę.

Do tej pory raczej panowała myśl, że Lewandowski zakończy swoją przygodę w Katalonii, ale ta narracja się zmienia. Wciąż jest w stanie prezentować najwyższy poziom i regularnie strzelać bramki. Deco przyznaje, że wszystko zależy od Polaka – jego nastawienia oraz formy.

– Myślę, że cieszy się obecnością w Barcelonie. To jeden z najlepszych napastników ostatnich lat, a dla nas kluczowy zawodnik. Wszystko zależy od niego, jego motywacji. Na ten moment nie wiemy o jego planie. W tej sytuacji trzeba iść krok po kroku. Z pewnością przyjdzie czas, że usiądziemy i porozmawiamy, co da się zrobić. Teraz skupiamy się na ważnych rzeczach, wygraliśmy Superpuchar Hiszpanii, co było naszym celem. Przyjdzie czas na rozmowy – wytłumaczył dyrektor Barcelony.