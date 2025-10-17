Lewandowski ma jasny plan. Dziennikarz ujawnia ws. kontraktu w Barcelonie

Robert Lewandowski prawdopodobnie opuści FC Barcelonę po sezonie. Mało prawdopodobne jest, aby kontrakt został przedłużony. Sky Sport uważa jednak, że Polak będzie walczył o nową umowę.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski będzie walczył o nowy kontrakt w FC Barcelonie

Robert Lewandowski rozgrywa prawdopodobnie ostatni sezon w barwach FC Barcelony. Jego kontrakt wygasa wraz z zakończeniem sezonu. Wszystko wskazuje na to, że nie zostanie przedłużona, a od lipca 2026 roku reprezentant Polski będzie do wzięcia za darmo. Nowe informacje ws. przyszłości 37-latka przekazał znany dziennikarz Florian Plettenberg z serwisu Sky Sport Deutschland.

Jego zdaniem ani Lewandowski, ani Barcelona nie mają opcji automatycznego przedłużenia umowy. Ostateczna decyzja ws. dalszych losów Polaka jeszcze nie zapadła. Natomiast dziennikarz poinformował, że napastnik będzie do końca walczył o przedłużenie kontraktu.

Aktualnie w Barcelonie panuje plaga kontuzji. Wielu zawodników w tym Robert Lewandowski zmagają się z większymi bądź mniejszymi urazami. Kapitan reprezentacji Polski wrócił do Hiszpanii z urazem po październikowym zgrupowaniu. Tamtejsze media donoszą, że przerwa potrwa kilka tygodni. Oznacza to, że prawdopodobnie nie zagra w nadchodzącym El Clasico.

W tym sezonie Lewandowski rozegrał 9 spotkań w Barcelonie, w których zdobył 4 gole. W Dumie Katalonii gra od lipca 2022 roku, gdy trafił do klubu z Bayernu Monachium za ok. 50 milionów euro. Łącznie wystąpił w 156 meczach, zdobywając 105 bramek.