Lewandowski gra coraz mniej. Szatnia przekonana o jego odejściu

Robert Lewandowski stracił w tym sezonie status podstawowego napastnika. Gra coraz mniej, a szatnia Barcelony twierdzi, że jego odejście jest już przesądzone - ujawnia "El Nacional".

fot. DPPI Media Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Barcelona pożegna Lewandowskiego? Tak uważają piłkarze

Robert Lewandowski nie jest już podstawowym napastnikiem Barcelony. Od początku sezonu Hansi Flick konsekwentnie rotuje między nim a Ferranem Torresem, niekiedy sadzając nawet obu na ławce rezerwowych. Polak stracił swój status, choć dalej może pochwalić się niezłymi statystykami – na murawie spędził w sumie niespełna 1700 minut gry, gromadząc w tym czasie 14 bramek oraz 3 asysty.

Pod znakiem zapytania stoi przyszłość Lewandowskiego, który ma ważną umowę tylko do końca obecnego sezonu. Media łączą go z egzotycznym transferem do Stanów Zjednoczonych lub Arabii Saudyjskiej. On na pierwszym miejscu wciąż ma jednak stawiać hiszpańskiego giganta, który rozważa zaoferowanie mu dalszej współpracy.

W szatni panuje natomiast pogląd, że sprawa jest przesądzona, a Lewandowski latem opuści Katalonię. „El Nacional” ujawnia nastawienie części piłkarzy. Wynika ono z tego, że Flick coraz rzadziej na niego stawia. Polak ma unikać zbędnego ryzyka, gdyż jest już dogadany ze swoim nowym pracodawcą. Zależy mu przede wszystkim na ochronie własnego zdrowia, choć Barcelona konsekwentnie twierdzi, że absencje wynikają z drobnych urazów.

Nie są to potwierdzone informacje, natomiast szanse na pozostanie Lewandowskiego w Barcelonie określa się jako niewielkie. Klub musi przeanalizować możliwości na rynku, a także przydatność polskiego napastnika.