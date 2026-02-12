Lewandowski czeka na ten moment, by podjąć decyzję o przyszłości

FC Barcelona wciąż nie ma pewności co do przyszłości Roberta Lewandowskiego. Według Mundo Deportivo napastnik podejmie decyzję dopiero po wyborach prezydenckich w klubie.

Cesar Ortiz Gonzalez/ Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski (Real Racing Club - FC Barcelona)

Robert Lewandowski zdecyduje po wyborach w Barcelonie

FC Barcelona musi uzbroić się w cierpliwość w sprawie Roberta Lewandowskiego. Kontrakt Polaka wygasa z końcem sezonu, a sam zawodnik nie zamierza się spieszyć z ostateczną decyzją. Według Mundo Deportivo napastnik poczeka do kwietnia, aby dokładnie przeanalizować sytuację.

Wybory prezydenckie w Barcelonie zaplanowano na 15 marca. Lewandowski chce zobaczyć, w jakim kierunku podąży projekt sportowy po zmianach we władzach. Dopiero wtedy rozważy propozycję przedłużenia umowy oraz inne dostępne opcje.

Otoczenie piłkarza potwierdza, że na stole leży pięć poważnych ofert spoza Katalonii. Jedną z najczęściej wymienianych jest Chicago Fire z Major League Soccer. W tle pojawia się również wątek rodzinny. Anna Lewandowska odwiedziła niedawno Chicago w celach biznesowych i miała okazję sprawdzić, czy miasto byłoby odpowiednim miejscem do życia dla całej rodziny.

Zainteresowanie wykazują także kluby z Europy i Bliskiego Wschodu. Wśród potencjalnych kierunków wymienia się Milan, Atletico oraz Fenerbahce, a także zespoły z Arabii Saudyjskiej. Skala zaangażowania poszczególnych klubów jest jednak różna.

Lewandowski przed startem kolejnego sezonu będzie miał 38 lat. Na tym etapie kariery kwestie finansowe nie są już dla niego kluczowe. To daje Barcelonie istotny atut. Jeśli klub przedstawi rozsądną ofertę, która doceni jego rolę i wkład w projekt, pozostanie na Camp Nou nadal będzie realnym scenariuszem.

