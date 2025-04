Leroy Sane zdecydował. Bayern Monachium już działa

Leroy Sane prowadzi rozmowy z Bayernem Monachium na temat nowego kontraktu. Florian Plettenberg ze stacji "Sky Sports" informuje, że skrzydłowy ma przedłużyć umowę do końca czerwca 2028 roku.

Leroy Sane

Bayern coraz bliżej porozumienia z Leroyem Sane

Leroy Sane trafił do Bayernu Monachium z Manchesteru City w 2020 roku. Choć Bawarczycy rozważali rozstanie z reprezentantem Niemiec, wszystko wskazuje na zwrot akcji. Jego obecny kontrakt obowiązuje do końca sezonu. W mediach wcześniej spekulowano, że skrzydłowy znajduje się na radarze m.in. Liverpoolu, Arsenalu oraz Tottenhamu Hotspur.

Jednak okazuje się, że klub jest zdecydowany zatrzymać Sane w swoich szeregach na dłużej. Jak poinformował Florian Plettenberg, bawarski gigant zaoferował niemieckiemu skrzydłowemu nowy kontrakt do połowy 2028 roku. Według dziennikarza “Sky Sports”, obecna propozycja Bayernu obejmuje pensję w wysokości 10 mln euro rocznie. Do tego dochodzą bonusy uzależnione od wyników, które mogą podnieść wynagrodzenie do 16 mln euro za sezon.

Dodajmy, że 29-letni piłkarz, urodzony w Essen, na mocy obecnej umowy inkasuje 20 mln euro. Sane jednak jest gotów zaakceptować obniżkę wynagrodzenia. Sam zawodnik chce pozostać w Monachium i kontynuować swoją karierę w Bundeslidze. Rozmowy wchodzą w decydującą fazę, a porozumienie wydaje się coraz bliższe. W bieżącym sezonie były gracz Schalke 04 Gelsenkirchen rozegrał 38 spotkań, zdobywając 11 bramek i notując 5 asyst.