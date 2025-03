Arsenal skorzysta z okazji. Złoży ofertę gwieździe Bayernu

fot. dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Leroy Sane

Arsenal walczy o Sane. Złoży ofertę

Arsenal ma w tym sezonie potężne problemy kadrowe w ofensywie. Kontuzje Gabriela Jesusa, Kaia Havertza, Bukayo Saki czy Gabriela Martinelliego zmuszają Mikela Arteta do kombinowania i wystawiania zawodników na nienominalnych pozycjach. Aby ta sytuacja się nie powtórzyła, latem na Emirates Stadium należy spodziewać się konkretnych wzmocnień. Absolutnym priorytetem jest transfer nowego napastnika, ale na tym Kanonierzy nie zakończą. Chcą również pozyskać skrzydłowego, a wysoko na liście życzeń znajduje się nazwisko Leroya Sane. Wszystko za sprawą jego sytuacji kontraktowej – jest związany z Bayernem Monachium tylko do czerwca 2025 roku.

Pojawiła się więc spora szansa, aby pozyskać gwiazdę w ramach transferu bezgotówkowego. Arsenal jest gotowy przystąpić do rozmów i złożyć mu ofertę. Sane do tej pory liczył, że pozostanie na Allianz Arena, ale Bayern wciąż nie jest przekonany i na ten moment stronom znacznie bliżej do rozstania. Właśnie na to liczą londyńczycy.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Sane na pierwszym miejscu stawia Bayern – jeśli odejście będzie przesądzone, wówczas spojrzy na pozostałe kluby. Najbliżej mu do Premier League, gdzie grał przed powrotem do Bundesligi. Za czasów Manchesteru City uchodził za gigantyczny talent, a Mikel Arteta miał okazję z nim współpracować, gdy należał do sztabu szkoleniowego Pepa Guardioli. Dobrze go wspomina, więc chciałby ponownie mieć go pod swoimi skrzydłami.

Arsenal nie jest w stanie finansowo konkurować z Bayernem. Jeśli Sane chce tam trafić, musi przystać na redukcję dotychczasowego wynagrodzenia.