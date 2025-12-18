Juventus dobije targu z Bayernem? Celem niemiecki gwiazdor

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti - trener Juventusu

Leon Goretzka przymierzany do Juventusu

Juventus planuje dokonać kilku wzmocnień składu podczas najbliższego zimowego okienka transferowego. Trener ekipy Starej Damy – Luciano Spalletti – chciałby przede wszystkim zwiększyć rywalizację w środku pola, która w ostatnich miesiącach pozostawia nieco do życzenia. Władze z Turynu są świadome, że bez jakościowych transferów trudno będzie myśleć o walce o najwyższe cele. Z tego względu niewykluczone, iż już w styczniu na Allianz Stadium trafi nowy, klasowy pomocnik.

Jak donosi w mediach społecznościowych Ekrem Konur, Juventus może dobić targu z Bayernem Monachium, ponieważ zainteresował się Leonem Goretzką. Co więcej, według wspomnianego dziennikarza bawarski klub jest gotowy sprzedać swojego zawodnika z uwagi na wygasający po tym sezonie kontrakt piłkarza.

67-krotny reprezentant Niemiec wzbudza spore zainteresowanie na rynku transferowym tuż przed otwarciem okienka. Oprócz giganta z Piemontu jego sytuację monitorują także SSC Napoli, Fenerbahce Stambuł oraz Galatasaray Stambuł.

Leon Goretzka z powodzeniem występuje w barwach Bayernu Monachium od lipca 2018 roku, kiedy trafił na Allianz Arenę na zasadzie wolnego transferu z FC Schalke 04 Gelsenkirchen. Wychowanek VfL Bochum od tamtej pory rozegrał 286 spotkań, zdobył 46 bramek i zanotował 48 asyst. Mierzący 189 centymetrów pomocnik jest obecnie wyceniany przez serwis „Transfermarkt” na około 22 miliony euro.