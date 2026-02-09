Arsenal faworytem do pozyskania reprezentanta Niemiec

Leon Goretzka zapowiedział odejście z Bayernu Monachium po zakończeniu obecnego sezonu. Faworytem do pozyskania 31-letniego pomocnika jest Arsenal - czytamy w brytyjskiej gazecie Daily Mirror. Mikel Arteta bardzo docenia reprezentanta Niemiec.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Leon Goretzka coraz bliżej Arsenalu

Leon Goretzka ma ważny kontrakt z Bayernem Monachium tylko do 30 czerwca 2026 roku. 31-letni pomocnik przekazał już władzom niemieckiego klubu, że wypełni obecną umowę do końca, a następnie odejdzie na zasadzie wolnego transferu. To oznacza, iż podczas najbliższego letniego okienka będzie dostępny bez kwoty odstępnego, co czyni go jedną z najciekawszych okazji na rynku. Doświadczony Niemiec wciąż prezentuje wysoki poziom i może być dużym wzmocnieniem dla zespołu, który szuka lidera w środku pola.

W ostatnich tygodniach 67-krotny reprezentant Niemiec był łączony z Atletico Madryt, Milanem, Manchesterem City czy West Hamem United. Faworytem w walce o jego podpis jest jednak Arsenal – wynika z informacji podanych przez brytyjski dziennik „Daily Mirror”.

Kanonierzy chcą wzmocnić drugą linię przed sezonem 2026/2027 i już odbyli pierwsze rozmowy z otoczeniem zawodnika. Mikel Arteta widzi w Goretzce piłkarza, który wniesie doświadczenie, fizyczność oraz jakość do rywalizacji w Premier League i Lidze Mistrzów.

Środkowy pomocnik występuje w barwach ekipy Die Roten od lipca 2018 roku, kiedy przeniósł się na Allianz Arenę na podstawie wolnego transferu z FC Schalke 04. Od tamtej pory rozegrał 292 spotkania, zdobył 47 bramek i zanotował 48 asyst. W swojej gablocie ma między innymi sześć tytułów mistrza Niemiec. Mierzący 189 centymetrów zawodnik jest aktualnie wyceniany przez fachowy portal „Transfermarkt” na około 15 milionów euro.