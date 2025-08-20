Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Gian Piero Gasperini - trener Romy

Oficjalnie: Leon Bailey przeszedł do Romy

AS Roma oficjalnie potwierdziła sprowadzenie Leona Baileya, który dołącza do ekipy Giallorossich na zasadzie wypożyczenia z Aston Villi. Rzymianie zapłacą za tę transakcję 3 miliony euro, a w umowie zawarto opcję wykupu za około 22 miliony euro. Jamajski skrzydłowy pomyślnie przeszedł testy medyczne i podpisał roczny kontrakt, dzięki czemu zamienia angielskie boiska na włoskie murawy. To kolejne spore wzmocnienie składu zespołu prowadzonego przez Gian Piero Gasperiniego.

Ekipa ze Stadio Olimpico jest jednym z najbardziej aktywnych włoskich drużyn w obecnym okienku transferowym. Oprócz Leona Baileya rzymski zespół sprowadził już m.in. Wesleya, Neila El Aynaouiego, Evana Fergusona czy Daniele Ghilardiego. Każdy z tych ruchów wpisuje się w wizję nowego szkoleniowca, z którym wiązane są spore nadzieje. Wspomniany wyżej Gian Piero Gasperini przebudował zespół Giallorossich, który w kampanii 2025/2026 planuje walczyć o najwyższe cele.

Leon Bailey od sierpnia 2021 roku reprezentował barwy Aston Villi, do której trafił z Bayeru Leverkusen za 32 miliony euro. W barwach ekipy The Villans rozegrał łącznie 156 spotkań, strzelając 39 goli i notując 25 asyst. Był jednym z kluczowych zawodników formacji ofensywnej drużyny z Birmingham, kiedy Aston Villa walczyła o czołowe lokaty w tabeli Premier League. Teraz 39-krotny reprezentant Jamajki spróbuje nowego wyzwania w Serie A, a jeśli sprawdzi się na Półwyspie Apenińskim, to zostanie wykupiony przez Romę.