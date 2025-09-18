Leo Messi będzie grał w tym klubie. To już przesądzone

Leo Messi jest łączony z transferem do Arabii Saudyjskiej lub powrotem do Europy, ale nic z tego się nie wydarzy. ESPN przekonuje, że Argentyńczyk sfinalizuje nową umowę z Interem Miami.

fot. Associated Press Na zdjęciu: Leo Messi

Messi nigdzie się nie wybiera. Podpisze nową umowę

Leo Messi w 2023 roku opuścił Paris Saint-Germain i zdecydował się na przeprowadzkę do Stanów Zjednoczonych. Łączono go wówczas z powrotem do Barcelony, ale nie dało się tego zrealizować. Słynny Argentyńczyk związał się z Interem Miami, gdzie gra do dzisiaj. Amerykański klub sprowadził też takich graczy, jak Jordi Alba, Sergio Busquets czy Luis Suarez, w części odtwarzając legendarny skład Blaugrany.

Poziom sportowy w Stanach Zjednoczonych nie jest najwyższy, ale pozwala Messiemu pozostawać w dobrej dyspozycji i sumiennie przygotowywać się do przyszłorocznych mistrzostw świata. To jego główny cel – obrona tytułu z reprezentacją Argentyny. Na kilka miesięcy przed turniejem zmiany nie są wskazane, dlatego nie był zainteresowany transferem do Arabii Saudyjskiej, mimo ewidentnych zakusów tamtejszych gigantów.

Władze Interu Miami postawiły natomiast za cel dogadanie dalszej współpracy z Messim. ESPN twierdzi, że udało się to osiągnąć. Argentyńczyk nie zamierza odchodzić, a zamiast tego podpisze nową, wieloletnią umowę. Pozostały do ustalenia jedynie szczegóły, ale w Stanach Zjednoczonych nie ma wątpliwości, że kibicom będzie dane wciąż podziwiać byłą gwiazdę Barcelony.

Dorobek Messiego w Interze Miami jest zatrważający – w 75 meczach uzbierał 62 bramki oraz 30 asyst.