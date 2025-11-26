„Nowy Odegaard” na celowniku Arsenalu. Obecnie gra w Bayernie

14:25, 26. listopada 2025 15:34, 26. listopada 2025
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  BILD

Lennart Karl przykuł uwagę Arsenalu, który widzi w nim przyszłego następcę Martina Odegaarda - wynika z informacji podanych przez niemiecką gazetę BILD. 17-letni pomocnik Bayernu Monachium robi furorę w Bundeslidze.

Martin Odegaard
PA Images / Alamy Na zdjęciu: Martin Odegaard

Arsenal obserwuje sytuację Lennarta Karla

Martin Odegaard od kilku lat jest kluczową postacią Arsenalu oraz kapitanem drużyny, prowadząc zespół Mikela Artety w kierunku zdobycia mistrzostwa Premier League. Mimo jego ogromnego znaczenia dla klubu, coraz częściej pojawiają się plotki łączące 26-letniego Norwega z potencjalnym transferem do innego europejskiego giganta. Kanonierzy, chcąc zabezpieczyć przyszłość środka pola, już teraz rozglądają się za zawodnikiem, który w dłuższej perspektywie mógłby przejąć rolę ich gwiazdy.

Jak podaje niemiecka gazeta „BILD”, na radar władz Arsenalu trafił młody talent Bayernu Monachium – Lennart Karl. 17-letni pomocnik jest jedną z rewelacji obecnego sezonu Bundesligi, a swoim stylem gry mocno przypomina właśnie Odegaarda. Co więcej, sam zawodnik przyznaje, że kapitan Arsenalu jest jego piłkarskim idolem.

Zarówno Mikel Arteta, jak i dyrektor sportowy londyńskiego klubu – Andrea Berta – mają bardzo dobre zdanie o młodziutkim Niemcu. Skauci Kanonierów uważnie śledzą każdy występ zdolnego piłkarza, traktując go jako potencjalnego następcę Norwega.

Sprowadzenie Karla na Emirates Stadium będzie jednak wyjątkowo trudnym przedsięwzięciem. Bayern Monachium nie zamierza rozstawać się ze swoim cennym talentem, a jego kontrakt obowiązuje aż do 30 czerwca 2028 roku.

Filigranowy pomocnik rozegrał w tej kampanii 16 spotkań, zdobył 3 bramki i zanotował 2 asysty. Wartość rynkowa ofensywnego pomocnika rośnie z tygodnia na tydzień. Wszystko wskazuje na to, że Lennart Karl na razie pozostanie w Monachium.