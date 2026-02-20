Arsenal nawiązał kontakt z gwiazdą Bayernu. Jest decyzja w sprawie transferu

Lennart Karl wzbudził zainteresowanie Arsenalu. Londyńczycy skontaktowali się nawet z pomocnikiem, ale ten przekazał im, że zostaje w Bayernie Monachium. Niemiecki zawodnik ma przedłużyć kontrakt z bawarskim klubem - podaje serwis TEAMtalk.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Lennart Karl zostanie w Bayernie Monachium

Lennart Karl w obecnym sezonie z przytupem wszedł do pierwszego zespołu Bayernu Monachium, prowadzonego przez Vincenta Kompany’ego. Siedemnastoletni pomocnik nie potrzebował czasu, aby pokazać pełnię swojego potencjału na seniorskim poziomie. Jego fenomenalna dyspozycja oczywiście nie przechodzi bez echa na rynku transferowym – od dłuższego czasu przygląda mu się m.in. Arsenal, który monitoruje rozwój zdolnego Niemca.

Według najnowszych informacji serwisu „TEAMtalk” londyńczycy w ostatnim czasie skontaktowali się nawet z młodym zawodnikiem, aby poznać jego plany na przyszłość. Odpowiedź 17-latka nie usatysfakcjonowała jednak działaczy Kanonierów.

Karl zamierza bowiem kontynuować swoją karierę w stolicy Bawarii i w najbliższym czasie ma podpisać nowy długoterminowy kontrakt z bawarskim gigantem, czym definitywnie utnie spekulacje dotyczące ewentualnego transferu do Premier League.

Ofensywny pomocnik rozegrał w tej kampanii 30 spotkań, zdobył siedem bramek oraz zanotował cztery asysty. Wartość rynkowa Lennarta Karla rośnie z tygodnia na tydzień i obecnie wynosi około 60 milionów euro. Niemiecka gwiazdka była łączona przez media również z Liverpoolem oraz Realem Madryt, aczkolwiek wszystko wskazuje na to, że zainteresowane nią kluby ostatecznie będą musiały obejść się smakiem. Aktualna umowa niezwykle utalentowanego piłkarza z Bayernem Monachium obowiązuje do 2028 roku.