SPP Sport Press Photo./ Alamy Na zdjęciu: Henrique Arreiol

Legia pozyskała pomocnika mistrza kraju

Podopieczni Edwarda Iordănescu mają za sobą słodko-gorzki wieczór. Wprawdzie Legia Warszawa na własnym stadionie pokonała AEK Larnaka 2:1, jednak to nie wystarczyło – w dwumeczu lepsi okazali się Cypryjczycy, którzy awansowali do kolejnej rundy eliminacji do Ligi Europy. Natomiast Wojskowi będą kontynuowali międzynarodową przygodę w eliminacjach do LKE.

Jeszcze przed startem czwartkowego pojedynku Legia zaprezentowała kolejne wzmocnienie – szeregi stołecznej ekipy zasilił reprezentant Polski. Dzień później Wojskowi potwierdzili następne wzmocnienie. Do drużyny Iordănescu dołączył Henrique Arreiol. 20-latek został sprowadzony ze Sportingu na zasadzie transfery definitywnego i podpisał z nowym pracodawcą kontrakt ważny do 30 czerwca 2029 roku.

– Jest to kreatywny zawodnik, który gra na pozycji defensywnego pomocnika, natomiast może też grać jako kreatywna ósemka. Tym transferem chcieliśmy pomyśleć trochę o przyszłości i pozyskać piłkarza, który może wejść do pierwszej drużyny, rozwijać się w niej i przynieść korzyści zarówno dla drużyny, jak i dla klubu – powiedział w rozmowie z klubowymi mediami dyrektor sportowy Legii Warszawa, Michał Żewłakow.

Henrique Arreiol piłkarzem Legii Warszawa!



Utalentowany pomocnik podpisał z klubem kontrakt do 2029 roku. pic.twitter.com/RmMiNlIL2S — Legia Warszawa 🏆 (@LegiaWarszawa) August 15, 2025

Arreiol rozegrał cztery spotkania w pierwszej drużynie Sportingu. W poprzednim sezonie zanotował trzy mecze w Liga Portugal i jedno starcie w krajowym pucharze. Na boisku spędził łącznie 39 minut.



