Legia wyda fortunę na Papszuna! Najdroższy trener w historii klubu

Legia Warszawa, zatrudniając Marka Papszuna decyduje się na najdroższego w historii klubu trenera i sztab szkoleniowy. Z informacji TVP Sport wynika, że łączne wynagrodzenie przekroczy milion euro.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Marek Papszun i jego sztab będzie kosztował Legię ponad milion euro rocznie

Legia Warszawa wybrała nowego trenera. Wszystkie znaki na niebie i ziemi sugerują, że zostanie nim Marek Papszun. Wiadomo już, że szkoleniowiec doszedł do porozumienia z klubem. Natomiast ostatnim krokiem jest decyzja Rakowa Częstochowa. Do sfinalizowania rozmów wystarczy, że Wojskowi zapłacą oczekiwaną kwotę, jakiej żąda zarząd Medalików za wykup 51-latka.

Do mediów wyciekł kształt sztabu szkoleniowego, z jakim Papszun ma udać się do Legii. Kolejne nowe informacje przekazał Piotr Kamieniecki z TVP Sport. Zatrudnienie trenera wraz z jego sztabem będzie pod względem finansowym najdroższe w historii klubu.

Papszun w Rakowie zarabia ok. 700 tysięcy euro rocznie. Na podobne zarobki mógłby liczyć w Warszawie. Ze wstępnych wyliczeń wynika, że wynagrodzenie trenera oraz jego sztabu może pochłonąć ponad milion euro rocznie. Natomiast jeśli chodzi o wykup szkoleniowca, Legia będzie musiała zapłacić ok. 400 tysięcy euro. Ostateczna kwota wciąż pozostaje jednak nieznana.

Na ten moment wciąż trwają negocjacje na linii Raków – Legia. Niemniej jednak media spekulują, że Marek Papszun w roli trenera stołecznego klubu może zadebiutować w czwartek (27 listopada) w meczu ze Spartą Praga.