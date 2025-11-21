Legia wyda fortunę na Papszuna! Najdroższy trener w historii klubu

11:43, 21. listopada 2025 12:15, 21. listopada 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  TVP Sport

Legia Warszawa, zatrudniając Marka Papszuna decyduje się na najdroższego w historii klubu trenera i sztab szkoleniowy. Z informacji TVP Sport wynika, że łączne wynagrodzenie przekroczy milion euro.

Marek Papszun
Obserwuj nas w
Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Marek Papszun i jego sztab będzie kosztował Legię ponad milion euro rocznie

Legia Warszawa wybrała nowego trenera. Wszystkie znaki na niebie i ziemi sugerują, że zostanie nim Marek Papszun. Wiadomo już, że szkoleniowiec doszedł do porozumienia z klubem. Natomiast ostatnim krokiem jest decyzja Rakowa Częstochowa. Do sfinalizowania rozmów wystarczy, że Wojskowi zapłacą oczekiwaną kwotę, jakiej żąda zarząd Medalików za wykup 51-latka.

Do mediów wyciekł kształt sztabu szkoleniowego, z jakim Papszun ma udać się do Legii. Kolejne nowe informacje przekazał Piotr Kamieniecki z TVP Sport. Zatrudnienie trenera wraz z jego sztabem będzie pod względem finansowym najdroższe w historii klubu.

Papszun w Rakowie zarabia ok. 700 tysięcy euro rocznie. Na podobne zarobki mógłby liczyć w Warszawie. Ze wstępnych wyliczeń wynika, że wynagrodzenie trenera oraz jego sztabu może pochłonąć ponad milion euro rocznie. Natomiast jeśli chodzi o wykup szkoleniowca, Legia będzie musiała zapłacić ok. 400 tysięcy euro. Ostateczna kwota wciąż pozostaje jednak nieznana.

Na ten moment wciąż trwają negocjacje na linii Raków – Legia. Niemniej jednak media spekulują, że Marek Papszun w roli trenera stołecznego klubu może zadebiutować w czwartek (27 listopada) w meczu ze Spartą Praga.

POLECAMY TAKŻE

Marek Papszun
Papszun blisko odejścia z Rakowa! Legia musi spełnić jeden warunek
Łukasz Tomczyk
Raków przejmie trenera Polonii? Dyrektor sportowy o kulisach rozmów (WYWIAD)
Piłkarze Rakowa Częstochowa
Raków bez Papszuna? Klub ma już gotowy plan na nowego szkoleniowca