Legia wreszcie ogłosi Papszuna? Zbliża się kluczowy komunikat

Legia Warszawa wybrała Marka Papszuna na nowego trenera. Trwają negocjacje z Rakowem Częstochowa w sprawie jego wykupu. Bartosz Ignacik twierdzi, że komunikat pojawi się w ciągu najbliższego tygodnia.

Papszun w Legii teraz czy dopiero wiosną? Wkrótce komunikat

Legia Warszawa od blisko miesiąca kontynuuje proces poszukiwań nowego szkoleniowca. W tym czasie pojawiło się w mediach wiele nazwisk, w tym chociażby Aleksander Vuković, Nenad Bjelica czy Maciej Skorża. Wiele wskazuje na to, że stery w Legii sensacyjnie przejmie za to Marek Papszun, który miał już wyrazić chęć opuszczenia Rakowa Częstochowa i dołączenia do nowego projektu.

Od kilku dni wiadomo, że Papszun jest głównym kandydatem dla Legii, a on sam chciałby pracować w stolicy. Wciąż nie ma natomiast porozumienia z Rakowem, dla którego strata trenera byłaby potężnym ciosem, zwłaszcza w trakcie rundy jesiennej. Między stronami trwają negocjacje, których celem jest wynegocjowanie korzystnych warunków. Legia chciałaby sprowadzić Papszuna już teraz, a Raków preferuje jego odejście dopiero podczas zimowej przerwy. Wówczas Wojskowych do końca rundy jesiennej prowadziłby Inaki Astiz.

Legia zbliża się do oficjalnego ogłoszenia współpracy z Papszunem, które ma nastąpić w ciągu najbliższego tygodnia. Wówczas kibice dowiedzą się, od kiedy ten będzie odpowiadał za wyniki drużyny. Na ten moment najbardziej prawdopodobne jest właśnie jego przejście do Legii po rundzie jesiennej.

– Osoba mocno osadzona w Legii powiedziała mi, że komunikat o Papszunie i prawdopodobnie tym, kiedy obejmie stery przy Łazienkowskiej, na pewno będzie w przyszłym tygodniu – wyznał Bartosz Ignacik z redakcji CANAL+ Sport.