Jak przekazał Tomasz Włodarczyk z portalu "Meczyki.pl" Legia zrobiła trzecie, ostateczne podejście do transferu Steve'a Kapuadi'ego. Klub ze stolicy miał zaproponować 1,5 miliona złotych plus bonusy oraz 20 procent od następnej sprzedaży gracza.

IMAGO / ZUMA / Mikolaj Barbanell Na zdjęciu: Steve Kapuadi, Wisła Płock

Legia Warszawa wciąż naciska na sprowadzenie jeszcze jednego obrońcy

Wicemistrzowie Polski cały czas negocjują transfer Steve’a Kapuadi’ego z Wisły Płock

Pierwszoligowiec robi “Wojskowym” pod górkę z realizacją tego ruchu

Ostateczna oferta?

Saga transferowa związana z transferem Steve’a Kapuadi’ego do Legii Warszawa trwa już od kilku tygodni. W tym czasie wicemistrzowie Polski złożyli spadkowiczowi z Ekstraklasy trzy propozycje. Pierwsza z nich została z miejsca odrzucona, ale “Wojskowi” wrócili z kolejną. Według Tomasza Włodarczyka z “Meczyków” miała ona wynosić 1,4 miliona złotych plus bonusy. Wisła Płock ofertę pierwotnie zaakceptowała, ale potem – gdy piłkarz jechał już na testy medyczne w nowym klubie – odrzuciła.

Teraz, jak przekazał dziennikarz Legia zrobiła trzecie, ostateczne podejście do transferu obrońcy. Klub ze stolicy miał zaproponować 1,5 miliona złotych plus bonusy oraz 20 procent od następnej sprzedaży gracza. Według portalu “Meczyki.pl” jest to ostateczna oferta, bowiem dyrektor sportowy Jacek Zieliński nie ma zamiaru dalej się targować.

Czytaj więcej: Kapitan Rakowa studzi emocje. “Nie jesteśmy zadowoleni”