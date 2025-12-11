Legia Warszawa sprzedaje wielki talent. Odchodzi do ligi TOP5

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Michał Żewłakow

Pascal Mozie przenosi się do Fiorentiny, Legia traci duży talent

Legia Warszawa nie ma stałego trenera, a na dodatek zajmuje 16. miejsce w PKO BP Ekstraklasie, czyli jest zagrożona spadkiem. Inaki Astiz jako tymczasowy opiekun stołecznego klubu nie wygrał żadnego z siedmiu meczów. Jego bilans to trzy remisy i cztery porażki. Gdy sytuacja w lidze robi się coraz gorsza, a nastroje wokół drużyny są koszmarne, kibice muszą przygotować się na kolejną złą wiadomość.

Według najnowszych informacji z klubem pożegna się jeden z najbardziej utalentowanych zawodników w akademii. Pascal Mozie ma opuścić niebawem Legię Warszawa i przenieść się do Włoch. Na Półwyspie Apenińskim podpisze kontrakt z Fiorentiną.

Pascal Mozie to 17-letni defensywny pomocnik, który jest wychowankiem Legii Warszawa. W seniorskim zespole zadebiutował w poprzednim sezonie za kadencji Goncalo Feio. W meczu z Cracovią pojawił się na boisku w 70. minucie. Na co dzień gra w drużynie rezerw, gdzie wystąpił w 47 meczach, w których zdobył 5 goli i zanotował 4 asysty. Oprócz tego ma na swoim koncie występy w młodzieżowej Lidze Mistrzów.

Z informacji, które podał Nicolo Schira wynika, że Mozie ma podpisać kontrakt z Fiorentiną do czerwca 2028 roku. Transfer ma być na ostatniej prostej, więc jeśli nie wydarzy się nic niespodziewanego, to w styczniu reprezentant Polski do lat 18 zmieni barwy klubowe.