Legia Warszawa chce tej zimy sprowadzić nowego napastnika. O potrzebie wzmocnienia tej pozycji mówi Marek Papszun. Portal Legia.net ujawnia nazwisko kandydata, który był przez nią rozważany.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Marek Papszun i Michał Żewłakow

Legia obserwowała hiszpańskiego napastnika

Legia Warszawa tej zimy pozyskała tylko jednego zawodnika – do drużyny dołączył Otto Hindrich, który będzie rywalizował o miejsce w bramce z Kacprem Tobiaszem. Był to jeden z dwóch głównych celów stołecznej ekipy na to okienko – drugim jest transfer napastnika. Otwarcie mówi o tym Marek Papszun, który ma do dyspozycji tylko Miletę Rajovicia i Antonio Colaka. Jesienią żaden z nich nie błyszczał skutecznością, stąd plan, na wzmocnienie tej rywalizacji. Papszun nie wyklucza również gry dwójką napastników, więc naturalnie potrzebuje do tego przynajmniej jeszcze jednego piłkarza.

Nowa twarz w zespole pojawi się najwcześniej jednak dopiero po powrocie z obozu przygotowawczego. Portal Legia.net ujawnił, że na radarach klubu ze stolicy Polski był Miguel de la Fuente. Strony prowadziły zaawansowane rozmowy, ale ostatecznie Legia się wycofała i nie sfinalizowała tej operacji. Hiszpański napastnik trafił więc na wypożyczenie do Almerii.

Nowy napastnik nie dołączy do zespołu do końca obozu w Mijas, był temat atakującego z Hiszpanii. https://t.co/ptOSe7uho9 — Legia.Net (@LegiaNet) January 19, 2026

Kandydatura de la Fuente sugeruje, jakiego napastnika próbuje tej zimy ściągnąć Legia. Głównymi atutami Hiszpana wcale nie są warunki fizyczne czy gra głową, zatem dobrze odnalazłby się w duecie z jednym z obecnych graczy Wojskowych. Do zespołu trafi natomiast ktoś inny.