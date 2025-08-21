Legia Warszawa może stracić skrzydłowego. Jest nowe zainteresowanie

Legia Warszawa jeszcze nie zamyka letnich działań transferowych. Jak podaje Paweł Gołaszewski z tygodnika "Piłka Nożna", Migouel Alfarela znajduje się na liście życzeń FK Molde.

PressFocus Na zdjęciu: Edward Iordanescu

FK Molde zainteresowane Migouelem Alfarelą

Legia Warszawa zmierzy się w czwartek (21 sierpnia, godz. 21:00) w Edynburgu z Hibernianem w pierwszym meczu 4. rundy eliminacji Ligi Konferencji. To kluczowe spotkanie dla drużyny Edwarda Iordanescu. Ewentualna wpadka może nie tylko pozbawić Wojskowych marzeń o fazie ligowej europejskich rozgrywek, ale także uderzyć w klubowy budżet.

Jak jednak ustalił Tygodnik „Piłka Nożna”, niezależnie od wyniku rywalizacji w Szkocji, przy Łazienkowskiej w najbliższych dniach można spodziewać się kolejnych ruchów transferowych. Jednym z zawodników, którzy mogą wkrótce opuścić stołeczny klub, jest Migouel Alfarela.

Przyszłość 27-letniego Francuza w stołecznym klubie stoi pod dużym znakiem zapytania. Już wcześniej informowano, że skrzydłowy ma propozycje z ojczyzny, o czym pisał Piotr Koźmiński na łamach Goal.pl. Jak donosi Paweł Gołaszewski, do grona zainteresowanych dołączył także Molde FK. Norweski zespół dobrze zna Alfare­lę. To właśnie z nim Legia rywalizowała w 1/8 finału poprzedniej edycji Ligi Konferencji.

Molde to czwarta drużyna ubiegłego sezonu w Eliteserien i finalista krajowego pucharu, w obecnych rozgrywkach spisuje się poniżej oczekiwań. Zajmuje dopiero dziewiątą lokatę w tabeli i szuka wzmocnień w ofensywie, które pozwolą przełamać kryzys. Alfarela dołączył do Wojskowych latem 2023 roku z Bastii. W barwach Legii rozegrał dotychczas 31 spotkań, zdobył dwie bramki i dołożył trzy asysty.