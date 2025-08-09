Gual odchodzi z Legii Warszawa! Oficjalny komunikat

12:31, 9. sierpnia 2025
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Legia Warszawa

Marc Gual nie będzie dłużej występował w Legii Warszawa. Hiszpański snajper przeniósł się do Portugalii. Jego nowym pracodawcą zostało Rio Ave. Tym samym napastnik będzie dzielił szatnię z Cezarym Misztą.

Marc Gual
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Marc Gual

Oficjalnie: Marc Gual w Rio Ave

Legia Warszawa w miniony czwartek rywalizowała w pierwszym meczu III rundy eliminacji Ligi Europy z AEK Larnaką. Mecz nie ułożył się po myśli stołecznego zespołu, który przegrał na wyjeździe aż 1:4. Warto podkreślić, że Edward Iordanescu w tym spotkaniu nie mógł korzystać z Marca Guala. Hiszpański snajper nie został zgłoszony do rozgrywek, ponieważ znalazł się na wylocie z klubu.

W sobotnie popołudnie rozstrzygnęła się przyszłość Marca Guala. Legia Warszawa za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej pożegnała hiszpańskiego napastnika. Nowym zespołem 29-latka zostało Rio Ave. Warto zaznaczyć, że w barwach tego portugalskiego zespołu na co dzień występuje Cezary Miszta, były zawodnik Wojskowych.

Portal legionisci.com zdradza, że Marc Gual przeniósł się do Rio Ave na zasadzie transferu definitywnego. Na konto Legii Warszawa natomiast wpłynęła pokaźna gotówka. Otóż Hiszpan przeniósł się do portugalskiej drużyny za kwotę około 250 tysięcy euro.

Marc Gual reprezentował barwy Legii Warszawa od 2023 roku, kiedy to przeniósł się do stolicy prosto z Jagiellonii Białystok. Hiszpan rozegrał 99 spotkań dla Wojskowych. W tym czasie udało mu się zgromadzić na koncie 30 trafień, a także 15 asyst.

POLECAMY TAKŻE

Edward Iordanescu
Legia Warszawa chce reprezentanta Polski. Wojskowi blisko czwartego transferu
Michał Żewłakow
Legia Warszawa sprzedała zawodnika. Napastnik trafił do Niemiec
Piłkarze Legii Warszawa
Legia może zaliczyć kolejne głośne odejście. To byłaby sensacja