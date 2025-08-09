Marc Gual nie będzie dłużej występował w Legii Warszawa. Hiszpański snajper przeniósł się do Portugalii. Jego nowym pracodawcą zostało Rio Ave. Tym samym napastnik będzie dzielił szatnię z Cezarym Misztą.

PressFocus Na zdjęciu: Marc Gual

Oficjalnie: Marc Gual w Rio Ave

Legia Warszawa w miniony czwartek rywalizowała w pierwszym meczu III rundy eliminacji Ligi Europy z AEK Larnaką. Mecz nie ułożył się po myśli stołecznego zespołu, który przegrał na wyjeździe aż 1:4. Warto podkreślić, że Edward Iordanescu w tym spotkaniu nie mógł korzystać z Marca Guala. Hiszpański snajper nie został zgłoszony do rozgrywek, ponieważ znalazł się na wylocie z klubu.

W sobotnie popołudnie rozstrzygnęła się przyszłość Marca Guala. Legia Warszawa za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej pożegnała hiszpańskiego napastnika. Nowym zespołem 29-latka zostało Rio Ave. Warto zaznaczyć, że w barwach tego portugalskiego zespołu na co dzień występuje Cezary Miszta, były zawodnik Wojskowych.

Marc Gual odchodzi z Legii Warszawa i przenosi się do portugalskiego Rio Ave.



Hiszpański napastnik występował przy Łazienkowskiej od lipca 2023 roku. Rozegrał w barwach Legii łącznie 99 spotkań, w których zdobył 30 goli i zanotował 15 asyst.



Marc, dziękujemy za reprezentowanie… pic.twitter.com/QLYsZQfVaR — Legia Warszawa 🏆 (@LegiaWarszawa) August 9, 2025

Portal legionisci.com zdradza, że Marc Gual przeniósł się do Rio Ave na zasadzie transferu definitywnego. Na konto Legii Warszawa natomiast wpłynęła pokaźna gotówka. Otóż Hiszpan przeniósł się do portugalskiej drużyny za kwotę około 250 tysięcy euro.

Marc Gual reprezentował barwy Legii Warszawa od 2023 roku, kiedy to przeniósł się do stolicy prosto z Jagiellonii Białystok. Hiszpan rozegrał 99 spotkań dla Wojskowych. W tym czasie udało mu się zgromadzić na koncie 30 trafień, a także 15 asyst.