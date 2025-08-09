Oficjalnie: Marc Gual w Rio Ave
Legia Warszawa w miniony czwartek rywalizowała w pierwszym meczu III rundy eliminacji Ligi Europy z AEK Larnaką. Mecz nie ułożył się po myśli stołecznego zespołu, który przegrał na wyjeździe aż 1:4. Warto podkreślić, że Edward Iordanescu w tym spotkaniu nie mógł korzystać z Marca Guala. Hiszpański snajper nie został zgłoszony do rozgrywek, ponieważ znalazł się na wylocie z klubu.
W sobotnie popołudnie rozstrzygnęła się przyszłość Marca Guala. Legia Warszawa za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej pożegnała hiszpańskiego napastnika. Nowym zespołem 29-latka zostało Rio Ave. Warto zaznaczyć, że w barwach tego portugalskiego zespołu na co dzień występuje Cezary Miszta, były zawodnik Wojskowych.
Portal legionisci.com zdradza, że Marc Gual przeniósł się do Rio Ave na zasadzie transferu definitywnego. Na konto Legii Warszawa natomiast wpłynęła pokaźna gotówka. Otóż Hiszpan przeniósł się do portugalskiej drużyny za kwotę około 250 tysięcy euro.
Marc Gual reprezentował barwy Legii Warszawa od 2023 roku, kiedy to przeniósł się do stolicy prosto z Jagiellonii Białystok. Hiszpan rozegrał 99 spotkań dla Wojskowych. W tym czasie udało mu się zgromadzić na koncie 30 trafień, a także 15 asyst.