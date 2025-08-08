Legia Warszawa sprzedała zawodnika. Napastnik trafił do Niemiec

15:55, 8. sierpnia 2025
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Legia Warszawa

Legia Warszawa poinformowała oficjalnie, że Jordan Majchrzak został nowym zawodnikiem VfB Stuttgart. 20-letni napastnik spróbuje teraz wywalczyć sobie miejsce w składzie zespołu z 1. Bundesligi.

Michał Żewłakow
PressFocus Na zdjęciu: Michał Żewłakow

Oficjalnie: Jordan Majchrzak w Stuttgarcie

Legia Warszawa wciąż walczy o awans do fazy ligowej Ligi Europy. Jednak po dotkliwej porażce na Cyprze z AEK Larnaka (1:4) sytuacja stołecznego klubu mocno się skomplikowała. Tymczasem w kadrze zespołu z Łazienkowskiej szykują się kolejne roszady.

Z klubem mają pożegnać się Jan Ziółkowski i Marc Gual, a w piątek wyjaśniła się również przyszłość Jordana Majchrzaka. Jak już wcześniej informował Piotr Koźmiński z Goal.pl, 20-letni napastnik opuszcza Legię i przenosi się do VfB Stuttgart. Zawodnik miał podpisać dwuletni kontrakt, z możliwością przedłużenia o dwanaście miesięcy.

Majchrzak swoją piłkarską drogę rozpoczął w Warcie Zawiercie, a następnie trafił do akademii Legii Warszawa. W 2022 roku został wypożyczony do AS Romy, gdzie występował w młodzieżowym zespole, a także zaliczył debiut w Serie A, spędzając 13 minut na boisku w barwach pierwszego zespołu.

Po powrocie do Warszawy w czerwcu 2023 roku, Majchrzak udał się na wypożyczenie do Puszczy Niepołomice, gdzie zbierał doświadczenie w Ekstraklasie. Rundę wiosenną sezonu 2024/2025 spędził natomiast w Arce Gdynia.

Transfer do VfB Stuttgart to bez wątpienia ważny krok w karierze 20-letniego napastnika. Niemiecki klub, znany z promowania młodych talentów, może okazać się idealnym miejscem do dalszego rozwoju Majchrzaka. Reprezentant Polski do lat 20 rozegrał w tym sezonie jeden mecz w trzecioligowych rezerwach Wojskowych i popisał się hat-trickiem.

