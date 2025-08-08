Legia Warszawa sprzedała zawodnika. Napastnik trafił do Niemiec

Legia Warszawa poinformowała oficjalnie, że Jordan Majchrzak został nowym zawodnikiem VfB Stuttgart. 20-letni napastnik spróbuje teraz wywalczyć sobie miejsce w składzie zespołu z 1. Bundesligi.

PressFocus Na zdjęciu: Michał Żewłakow

Oficjalnie: Jordan Majchrzak w Stuttgarcie

Legia Warszawa wciąż walczy o awans do fazy ligowej Ligi Europy. Jednak po dotkliwej porażce na Cyprze z AEK Larnaka (1:4) sytuacja stołecznego klubu mocno się skomplikowała. Tymczasem w kadrze zespołu z Łazienkowskiej szykują się kolejne roszady.

Z klubem mają pożegnać się Jan Ziółkowski i Marc Gual, a w piątek wyjaśniła się również przyszłość Jordana Majchrzaka. Jak już wcześniej informował Piotr Koźmiński z Goal.pl, 20-letni napastnik opuszcza Legię i przenosi się do VfB Stuttgart. Zawodnik miał podpisać dwuletni kontrakt, z możliwością przedłużenia o dwanaście miesięcy.

Majchrzak swoją piłkarską drogę rozpoczął w Warcie Zawiercie, a następnie trafił do akademii Legii Warszawa. W 2022 roku został wypożyczony do AS Romy, gdzie występował w młodzieżowym zespole, a także zaliczył debiut w Serie A, spędzając 13 minut na boisku w barwach pierwszego zespołu.

Po powrocie do Warszawy w czerwcu 2023 roku, Majchrzak udał się na wypożyczenie do Puszczy Niepołomice, gdzie zbierał doświadczenie w Ekstraklasie. Rundę wiosenną sezonu 2024/2025 spędził natomiast w Arce Gdynia.

Jordan Majchrzak odchodzi z Legii Warszawa.



20-letni środkowy napastnik rozstał się ze stołecznym klubem i związał się kontraktem z występującym w Bundeslidze VFB Stuttgart.



Klub dziękuje Jordanowi za reprezentowanie jego barw i życzy powodzenia w dalszej karierze.… pic.twitter.com/Cc2OX55PtN — Legia Warszawa 🏆 (@LegiaWarszawa) August 8, 2025

Transfer do VfB Stuttgart to bez wątpienia ważny krok w karierze 20-letniego napastnika. Niemiecki klub, znany z promowania młodych talentów, może okazać się idealnym miejscem do dalszego rozwoju Majchrzaka. Reprezentant Polski do lat 20 rozegrał w tym sezonie jeden mecz w trzecioligowych rezerwach Wojskowych i popisał się hat-trickiem.