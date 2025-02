Z ŁKS Łódź do Japonii. Zaskakujący ruch jednokrotnego reprezentanta Polski do lat 20 [NASZ NEWS]

Okienko transferowe w Polsce otwarte jest do 23 lutego, więc można się jeszcze spodziewać kilku transferów przychodzących. Będą też ruchy out, bo niektóre kierunki wciąż są otwarte. Z informacji goal.pl wynika, że były reprezentant Polski do lat 20 ma wyjechać aż do Japonii.

Mikołaj Barbanell/Alamy Na zdjęciu: Fani ŁKS Łódź

Miała być Unia Swarzędz, będzie Japonia?

Ricardo Goncalves to środkowy pomocnik mający polskie i brazylijskie obywatelstwo. Do niedawna 21-latek był piłkarzem ŁKS Łódź, choć grał przede wszystkim w drugim zespole. Piłkarz był przymierzany do gry w Unii Swarzędz, gdzie tworzy się ciekawy projekt, ale wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie, z różnych powodów, obierze zupełnie inny kierunek.

Z informacji goal.pl wynika, że Goncalves ma trafić do… trzeciej ligi japońskiej, do klubu Kagoshima United. W Kraju Kwitnącej Wiśni nowy sezon właśnie się rozpoczął. A co ciekawe, były już gracz ŁKS to syn Rodrygo, byłego piłkarza Piotrcovii, ŁKS Łódź (2 mecze i 1 gol), Pogoni Szczecin, a także klubów z niższych kategorii w Polsce. To również bratanek Sergio Bataty, doskonale znanego w polskich kręgach piłkarskich. Ricardo urodził się w Szczecinie.

Zagrał nawet z Włochami

Niecałe 2 lata temu Goncalves otrzymał powołanie do reprezentacji Polski do lat 20 przez Miłosza Stępińskiego i wszedł w końcówce meczu z Włochami (0:1). ŁKS wiązał z nim spore nadzieje, piłkarz podpisał profesjonalny kontrakt, trenował z pierwszym zespołem, ale ostatecznie nie zdołał się przebić i odszedł po wygaśnięciu kontraktu. Okienko transferowe w Japonii otwarte jest aż do 26 marca.