Legia odrzucona! Była gwiazda Jagiellonii dostała ofertę

Darko Czurlinow w zeszłym sezonie był wypożyczony do Jagiellonii Białystok. Temat jego powrotu do Polski wciąż się przewija. Legia Warszawa złożyła nawet ofertę, ale skrzydłowy ją odrzucił - poinformował Tomasz Włodarczyk.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Michał Żewłakow

Czurlinow miał ofertę z Legii. Chce grać w lepszej lidze

Jagiellonia Białystok po zakończonym sezonie pożegnała kilku piłkarzy, którzy przebywali na Podlasiu jedynie w ramach wypożyczenia. W tej grupie znalazł się Darko Czurlinow, który wrócił do Anglii. W Burnley skrzydłowy nie ma przyszłości, dlatego temat jego ponownej gry w Polsce w dalszym ciągu jest aktualny. Działacze Jagiellonii nie ukrywają, że z chęcią przyjęliby go z powrotem i mogą na niego poczekać nawet do końca letniego okienka.

W tym momencie Czurlinow celuje wyżej. Ma nadzieję, że będzie mu dane występować w mocniejszej lidze, ale do tej pory nie zgłosił się po niego nikt konkretny. Wynika to z faktu, że wciąż ma ważną umowę z Burnley, które oczekuje za niego sporych pieniędzy, przekraczających 2 miliony euro.

Jagiellonia nie jest jedynym polskim klubem, który myśli o współpracy z Czurlinowem. Od pewnego czasu wiadomo, że na liście życzeń ma go również Legia Warszawa. Tomasz Włodarczyk potwierdził, że skrzydłowy otrzymał nawet ofertę ze stołecznego klubu, ale ją odrzucił. Obecnie wyczekuje propozycji atrakcyjniejszych pod kątem sportowym, ale na późniejszym etapie letniego okienka może wrócić temat gry w Polsce.

🚨🗣️ @wlodar85: Była oferta z Legii za Darko Czurlinowa, ale sam zawodnik ją odrzucił.



Okno Transferowe ⤵️ pic.twitter.com/s73ax6UN51 — Meczyki.pl (@Meczykipl) July 18, 2025

W barwach Jagiellonii Czurlinow rozegrał w zeszłym sezonie 43 spotkania, notując siedem goli oraz cztery asysty. Z dobrej strony pokazywał się przede wszystkim w europejskich pucharach.