PressFocus Na zdjęciu: Edward Iordanescu

Damian Szymański zostanie zawodnikiem Legii Warszawa

Legia Warszawa już w czwartek rozegra przed własną publicznością rewanżowe spotkanie z AEK-iem Larnaką w ramach III rundy eliminacji Ligi Europy. Przed polskim zespołem niezwykle trudne wyzwanie. Podopieczni Edwarda Iordanescu przegrali bowiem pierwszy mecz rezultatem aż 1:4. Wojskowi zatem mają bardzo trudne zadanie, aby wciąż liczyć się w walce o awans.

Tymczasem z informacji przekazanych przez Tomasza Włodarczyka dowiadujemy się, że Legia Warszawa dopina hitowy transfer. Dziennikarz redakcji „Meczyki” poinformował, że już tylko o mały krok od przeprowadzki do stolicy Polski jest Damian Szymański. Reprezentant Polski dotychczas był związany z AEK-iem Ateny.

Damian Szymański jest już w Polsce. Legia Warszawa zaplanowała testy medyczne, po którym pomocnik ma podpisać kontrakt. Tym samym możemy powiedzieć, że Wojskowi wygrali trudną rywalizację o reprezentanta Polski. 30-latek podczas tegorocznego letniego okienka był łączony m.in. z przeprowadzką do Pogoni Szczecin.

W minionym sezonie Damian Szymański rozegrał łącznie 34 spotkania w koszulce AEK-u Ateny. Piłkarz urodzony w Kraśniku nie zdołał wpisać się na listę strzelców, ale może się pochwalić trzema asystami. 30-latek spędził w Grecji ostatnie pięć lat.