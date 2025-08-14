Legia dopięła głośny ruch! Czteroletni kontrakt dla reprezentanta Polski

17:47, 14. sierpnia 2025
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Legia Warszawa

Legia Warszawa wreszcie sprowadziła nowego defensywnego pomocnika. Do drużyny dołączył Damian Szymański, który podpisał umowę do 2029 roku.

Damian Szymański
Obserwuj nas w
fot. Pressfocus Na zdjęciu: Damian Szymański

Szymański nowym piłkarzem Legii. Jest zastępca Oyedele

Legia Warszawa po sprzedaży Maxiego Oyedele do Strasbourga rozpoczęła poszukiwania nowego defensywnego pomocnika. Kandydatem do zastąpienia go stał się Damian Szymański, którego skreśliło AEK Ateny. Rozmowy w sprawie jego transferu trwały przez kilka tygodni i w pewnym momencie pojawiła się obawa, że nie zostaną sfinalizowane. Wreszcie Wojskowym udało się dogadać wszelkie szczegóły. Oficjalne potwierdzenie transferu nastąpiło w czwartek.

Szymański wraca do Polski po sześciu latach. W 2019 roku opuścił Ekstraklasę, dołączając do Ahmatu Groznego. Po zaledwie roku wylądował w Grecji, gdzie grał przez kilka sezonów. Teraz będzie reprezentował barwy Legii Warszawa. Defensywny pomocnik związał się z nią umową do 2029 roku.

POLECAMY TAKŻE

Edward Iordanescu
Legia Warszawa z dwoma napastnikami! Znamy składy na mecz z AEK Larnaka
Damian Szymański
Legia dopięła głośny ruch! Czteroletni kontrakt dla reprezentanta Polski
Edward Iordanescu
Trzy drużyny, trzy historie. Czwartek, który może zdefiniować polską piłkę

Jest to piłkarz, który od dłuższego czasu gra wysokim poziomie, o najwyższe cele i rywalizował też w europejskich pucharach. Ma odpowiednie doświadczenie, jakość i wzrost. Może grać na pozycji numer sześć, ale tez jako środkowy obrońca – wyjaśnił w oficjalnym komunikacie dyrektor sportowy Legii Michał Żewłakow.

18-krotny reprezentant Polski ma na koncie aż 190 występów dla AEK-u Ateny. Może także pochwalić się konkretnym doświadczeniem w Ekstraklasie, gdzie w barwach polskich zespołów zaliczył łącznie 84 spotkania.