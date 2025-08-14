Legia Warszawa wreszcie sprowadziła nowego defensywnego pomocnika. Do drużyny dołączył Damian Szymański, który podpisał umowę do 2029 roku.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Damian Szymański

Szymański nowym piłkarzem Legii. Jest zastępca Oyedele

Legia Warszawa po sprzedaży Maxiego Oyedele do Strasbourga rozpoczęła poszukiwania nowego defensywnego pomocnika. Kandydatem do zastąpienia go stał się Damian Szymański, którego skreśliło AEK Ateny. Rozmowy w sprawie jego transferu trwały przez kilka tygodni i w pewnym momencie pojawiła się obawa, że nie zostaną sfinalizowane. Wreszcie Wojskowym udało się dogadać wszelkie szczegóły. Oficjalne potwierdzenie transferu nastąpiło w czwartek.

Szymański wraca do Polski po sześciu latach. W 2019 roku opuścił Ekstraklasę, dołączając do Ahmatu Groznego. Po zaledwie roku wylądował w Grecji, gdzie grał przez kilka sezonów. Teraz będzie reprezentował barwy Legii Warszawa. Defensywny pomocnik związał się z nią umową do 2029 roku.

– Jest to piłkarz, który od dłuższego czasu gra wysokim poziomie, o najwyższe cele i rywalizował też w europejskich pucharach. Ma odpowiednie doświadczenie, jakość i wzrost. Może grać na pozycji numer sześć, ale tez jako środkowy obrońca – wyjaśnił w oficjalnym komunikacie dyrektor sportowy Legii Michał Żewłakow.

18-krotny reprezentant Polski ma na koncie aż 190 występów dla AEK-u Ateny. Może także pochwalić się konkretnym doświadczeniem w Ekstraklasie, gdzie w barwach polskich zespołów zaliczył łącznie 84 spotkania.