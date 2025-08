Ziółkowski o krok od hitowego transferu! Tyle Roma oferuje Legii

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Jan Ziółkowski

AS Roma wygrała batalię o Ziółkowskiego. Transfer kwestią czasu

Jan Ziółkowski stał się w ostatnich dniach obiektem westchnień uznanych zagranicznych klubów. W tym samym czasie zgłosiły się po niego dwie włoskie ekipy – Udinese oraz AS Roma. Sam defensor chce transferu, więc Legia Warszawa zdecydowała o jego sprzedaży. Wszystko wskazuje na to, że będzie kontynuował karierę w Rzymie.

Ziółkowski dość szybko się określił i wybrał AS Romę. Dogadał się już z tym klubem w sprawie warunków kontraktu. Tomasz Włodarczyk na łamach portalu Meczyki.pl zdradza kulisy całej operacji. Polski obrońca zwiąże się z przedstawicielem Serie A do 2030 roku. Umowa jest gotowa do podpisu, a do finalizacji pozostało jedynie pełne porozumienie między klubami.

Do tego również powinno dojść w ciągu najbliższych dni. AS Roma zaoferowała sześć milionów euro plus 1,5 mln euro w ramach bonusów. To kwota, która jest bliska oczekiwaniom Legii, toteż ostateczne porozumienie nie będzie problemem.

🚨Kontrakt Jana Ziółkowskiego z AS Roma został we wtorek wieczorem dopięty i czeka gotowy do podpisu.



Włosi dogrywają z Legią Warszawa szczegóły transakcji. Transfer powinien być domknięty w ciągą następnych dni:



▶️ https://t.co/zhkzBlOeYY pic.twitter.com/GR6PaLLH5u — Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) August 6, 2025

Ziółkowski odrzucił nie tylko Udinese, gdyż do Legii zgłosiła się także Borussia Moenchengladbach. Utalentowany stoper przebywa z drużyną na Cyprze i w czwartek może wystąpić po raz ostatni. Legia tego dnia zmierzy się na wyjeździe z AEK Larnaką w ramach eliminacji Ligi Europy.